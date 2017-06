Le Gala de lutte Shaker 2017 en images

Environ 1 000 amateurs de lutte se sont réunis le 3 juin pour assister à tout un spectacle au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Les combats entre participants locaux et ceux des lutteurs professionnels de la TCPRO, la fédération de lutte de l’heure au Québec en ont mis plein la vue aux spectateurs.

Il s'agissait du 4e évènement du genre à Rivière-du-Loup, organisé par Simon Fournier. Les profits de l'évènement seront remis au Centre-Jeunes de Cacouna et au Centre de prévention du suicide du KRTB. L’an dernier, l’organisation avait remis un total de 3200 $ dans la communauté.

Dès 16 h, la population était invitée à participer à une nouveauté, un GeekExpo, préambule à la lutte qui allait suivre plus tard en soirée. Les visiteurs ont pu y échanger avec des artistes, des exposants et des «talents cachés» de plusieurs domaines, dont les jeux de table, jeux vidéos, animation, science-fiction, dessins et films animés, bande dessinée, et encore plus.