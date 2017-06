Les Loups-Marins fracassent des records au Nouveau-Brunswick

Le club de natation les Loups-Marins de Rivière-du-Loup ont fait une apparition à Saint-John au Nouveau-Brunswick les 27 et 28 mai pour une compétition qui rassemblait 280 nageurs des clubs de cette province et des maritimes. L'expérience a été fortement enrichissante pour les nageurs de la région qui ont réalisé des performances remarquables.

Justine Czech et Michael Caron ont tous deux franchi les standards AAA au 100m papillon, alors que Jean-Christophe Simard, Lorie Gendron et Michael Thériault ont réussi des standards AA. Chez les 11-12 ans, certains ont confirmé leur présence pour le championnat provincial de Gatineau en y ajoutant des standards. Il s'agit d'Alexia Morin, Norah Cyr, Vincent Ouellet, Béatrice Arsenault, Natan Kearney et Antoine Segura.

Les filles 11-12 ans ont réalisé deux records de l'Est-du-Québec dans les relais 4x100m QNI et 4x200m libre. L’équipe de relais, composée de Maxim-Élise April, Raphaëlle Tremblay, Alyssa Ouellet et Élyse Poirier, a d’ailleurs atteint la première place dans ces deux courses.

Jean-Thomas Dumont, 12 ans, a inscrit son nom pour la première fois au tableau des records du club. Michel Maalouf, Audrey-Anne Caron et Raphaëlle Tremblay ont eux aussi abaissé des records des Loups-Marins.

Soulignons que les nageurs suivant ont remporté au moins une épreuve individuelle: Raphaelle Tremblay (5), Michel Maalouf (4), Élyse Poirier (3), Audrey-Anne Caron (2), Olivier Charest (2), Ann-Sophie Czech (1), Charles Roberge (1) et Jean-Thomas Dumont (1).

C’est un rendez-vous pour les Loups-Marins au Nouveau-Brunswick l’an prochain.