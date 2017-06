Les Vaillants du Témiscouata s’illustrent au Championnat régional scolaire

La délégation du club d’athlétisme Les Vaillants du Témiscouata s’est illustrée lors du Championnat régional scolaire d’athlétisme présenté à Rivière-du-Loup le 27 mai. 150 athlètes du Bas-Saint-Laurent prenaient part à cette première compétition extérieure de la saison, permettant de sélectionner les représentants régionaux pour le Championnat scolaire provincial prévu les 10 et 11 juin à Longueuil.

Chez les benjamins, Alexia Lavoie de Pohénégamook a remporté l’or au saut en longueur. Coralie Robichaud de Rivière-Bleue a obtenu les médailles d’argent au 80m haies et de bronze au saut en longueur. Nathan Lebrun de Saint-Eusèbe a fini 1er au saut en longueur, 2e au 80m et 3e au lancer du javelot. Dominic Lahey de Saint-Marc-du-Lac-Long a mérité l’or au lancer du poids et au 150m. Benjamin Potvin de Pohénégamook a pris le 2e rang aux lancers du poids et du disque. Alexis Caron de Saint-Athanase a enlevé l’or au lancer du javelot.

Dans la catégorie cadette, Vanessa Ayers de Rivière-Bleue a réalisé un doublé en or aux lancers du poids et du disque. Audrey Caron de Saint-Athanase a raflé la 3e position au saut en longueur. Rosalie Larochelle de Pohénégamook a réalisé un record personnel au 100m. Marylie Plourde de Pohénégamook était seule de sa catégorie au 2000m et a aussi obtenu une 2e place au 1200m.

Toujours chez les cadets, Pier-Olivier Lebrun de Saint-Eusèbe a remporté le saut en longueur, le triple-saut et le 200m. Éloi Rousseau de Pohénégamook a obtenu l’or au saut en hauteur et au 100m haies en plus de l’argent au saut en longueur. Tommy Blier de Pohénégamook a raflé l’or aux lancers du poids et du disque. Xavier Cloutier de Rivière-Bleue a mérité l’argent au lancer du disque et au 100m ainsi que le bronze au lancer du poids. Arnaud Bouchard de Pohénégamook a récolté l’argent au lancer du javelot et au saut en hauteur. Alexis Fournier de Pohénégamook a pris la 1re place au 2000m, la 2e au 1200m et la 3e au lancer du javelot. Leur compatriote Nick Charest a reçu la médaille de bronze au triple-saut.

En catégorie juvénile, Jolianne Bernier de Saint-Athanase a dominé le 100m haies et mérité l’argent au 200m et au saut en longueur. Fabrice Thériault de Pohénégamook a remporté le lancer du poids, avant de prendre le second rang au lancer du disque. Émile Boulanger de Pohénégamook a fini 3e au lancer du poids et terminé 2e au 100m. David Bastille-Thériault de Pohénégamook a obtenu des 3e places au 1500m et au 3000m. Dannick Dumont, aussi de Pohénégamook, a terminé 2e au 400m et 3e au 800m. Baptiste Després de Saint-Athanase a récolté l’argent au javelot et le bronze au 400m. Mathis Charron de Pohénégamook a fini 3e au 200m et Marc-Olivier Lavoie de Pohénégamook a terminé 5e au lancer du poids.