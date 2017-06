Baseball : Trois-Pistoles toujours invaincu

Le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles n’a toujours pas connu la défaite, cette saison, dans la Ligue de baseball senior Puribec. La formation pistoloise a ajouté une 4e victoire à sa fiche, mercredi soir, grâce à un gain de 8 à 0 contre le CHOX-FM de La Pocatière.

Dans un match écourté à quatre manches et demie, le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles a ainsi blanchi le CHOX-FM. Après le circuit en solo de Jimmy Durette en 1re manche, le CMB a tonné de sept points contre Martin Bossé en envoyant 11 frappeurs au bâton en 3e manche pour permettre à Durette de travailler en toute quiétude. Simon Rousseau et Maxime St-Gelais ont causé le plus de dégâts avec des doubles de deux points.

Jimmy Durette a donc récolté la victoire avec cinq manches lancées et cinq retraits au bâton. Samuel Leblond a aussi contribué offensivement avec deux coups sûrs en deux présences.

233 $ POUR LE RELAIS POUR LA VIE

Notons par ailleurs que le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles a profité de leur rencontre du samedi 27 mai afin d’amasser des dons pour la marche du Relais pour la vie de Rimouski, organisée le 3 juin. En effet, la conjointe du joueur Simon Rousseau, Caroline Rioux, fera cette marche pour souligner la longue lutte de sa mère Lise contre le cancer. Lors de cette soirée, 233 $ ont été ramassés pour l’équipe Les Fleurs de Lise. Au nom de Caroline et Simon, l’équipe du CMB vous dit « un grand merci ».

LES BRAVES L’EMPORTENT

Enfin, parmi les autres matchs mettant en scène des équipes locales, les Braves du Témiscouata ont remporté leur match contre le CIEL-FM de Rivière-du-Loup, mercredi soir. Là aussi, la rencontre a été très offensive, puisque l’équipe locale a gagné par la marque de 9 à 5.

Dans ce match où les lanceurs de relève ont connu des problèmes, les Braves du Témiscouata ont donc eu le dernier mot. Le lanceur perdant, Antoine D’Amours, a tenu l’offensive des Braves au respect en donnant trois points sur quatre coups sûrs.

Pour ce qui est du gagnant, Dany Paradis-Giroux, il a quitté le monticule avec une avance de 9-1 après six manches d’ouvrage. Vincent Tardif a donné six points aux Braves en sixième, tandis que Patrick Ouellet n’a pas été en reste avec quatre points dans sa seule manche au boulot.

Dany Paradis-Giroux a réussi neuf retraits au bâton en six manches lancées, tandis que le lanceur perdant est Antoine D’Amours avec cinq manches lancées.

Au bâton pour Rivière-du-Loup, Jasmin Dumas a deux coups sûrs et trois points produits, ayant notamment vidé les buts en 7e manche, tandis qu’Antoine D’Amours a deux coups sûrs. Pour Témiscouata : Félix Castonguay affiche deux coups sûrs et un point produit.