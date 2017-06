Les Défis de la course du Carton pour la persévérance scolaire

La Fondation pour la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs et le Festival Les Cartonfolies présentent la 5ème édition des Défis de la course du Carton qui se tiendra le 25 juin 2017. Il est possible de participer en courant ou en marchant, seul ou en équipe, aux 2, 5, 10 et 21 km.

Toutes les sommes recueillies seront versées à la Fondation pour la persévérance scolaire dont la mission est de combler les besoins de base des élèves fréquentant les établissements de la Commission Scolaire du Fleuve-et-des-Lacs provenant de familles défavorisées et ce, en mettant l’accent sur leur persévérance scolaire.

L’activité débutera à 8 h 30 et aura lieu au parc Clair Soleil à Témiscouata-sur-le-Lac.