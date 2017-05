Grand Défi Pierre Lavoie: 37 élèves de Trois-Pistoles y étaient

Ils étaient 37 élèves de la 1re à la 5e secondaire de l’école secondaire de Trois-Pistoles parmi les 5 300 jeunes provenant de 140 écoles du Québec à participer au Grand Défi Pierre Lavoie, les 13 et 14 mai derniers.

Le défi consistait à réaliser une course à relai entre Québec et Montréal sur une distance de 270 km. Le départ avait lieu devant l’Assemblée nationale à Québec et l’arrivée le lendemain au Stade olympique à Montréal.

Les élèves de Trois-Pistoles ont persévéré pour être sélectionnés par l’organisation du Grand Défi Pierre Lavoie. En novembre 2016, ils ont commencé leur entrainement à raison de trois séances hebdomadaires, supervisées par leur enseignant d’éducation physique, avec la participation de l’athlète des Basques, Dave Lévesque. Ils ont su maintenir toute la motivation nécessaire pour atteindre leur but. Ils ont aussi travaillé à ramasser les fonds pour couvrir les frais de transport, de nourriture et d’inscription en vue de participer à cette course mémorable. Les élèves tiennent à remercier chaleureusement chacun de leurs généreux commanditaires.

La participation à un évènement de cette envergure ne peut se faire sans accompagnateurs, on remercie tout particulièrement l’équipe formée d’enseignants, de parents et de partenaires. Ceux-ci étaient très enthousiastes et leur appui a grandement contribué à la réalisation de ce Grand Défi par les élèves de la région des Basques.

La persévérance et les saines habitudes de vie étaient au cœur de cette formidable et inoubliable expérience sportive. Chacun des 37 jeunes et des membres du comité organisateur en ont retiré des souvenirs qu’ils chériront à jamais.