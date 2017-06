Trois as du baseball s’illustrent au provincial

L’avenir du baseball québécois pourrait bien rimer avec KRTB. Raphaël Bérubé, Yannick Michaud et Guillaume Chénard évoluent tous dans des équipes de haut niveau et représentent trois puissants espoirs pour la région.

Du plus loin qu’il se souvienne, Raphaël Bérubé a toujours joué à ce sport de balle. Le louperivois de 20 ans a fait ses débuts à l’âge de 4 ans. Plusieurs années plus tard, à 16 ans, il s’est allié au Ciel FM, l’équipe de niveau senior de la ville de Rivière-du-Loup dans la ligue senior Puribec et, cet été-là, il a été proclamé «recrue de l’année». Il a ensuite évolué avec l’équipe un deuxième été.

À 18 ans, il a été repêché en deuxième ronde par les Diamants de Québec dans la ligue de baseball Junior Élite du Québec, le plus haut niveau de baseball au Québec pour les moins de 22 ans. Dès sa première année avec l’équipe, il a contribué à la victoire des Diamants au championnat Junior Élite, la plus grande distinction dans la province. L’année suivante, une blessure à l’épaule l’a empêché de poursuivre avec l’équipe et il a repris du service avec le Ciel FM. Cette année, le jeune joueur d’exception a réintégré l’équipe des Diamants qui connaissent d’ailleurs un excellent début de saison.

«Il me reste peut-être deux ans à jouer et après, ma carrière de joueur de baseball risque de prendre fin», déclare Raphaël, qui subit toujours des douleurs à l’épaule. Il profite donc de ses dernières années en compagnie de ses coéquipiers des Diamants.

YANNICK MICHAUD

À 17 ans, Yannick Michaud, de Rivière-du-Loup, a déjà derrière lui une dizaine d’années d’expérience dans ce sport. À 15 ans seulement, il a joint les rangs du Ciel FM et a aidé ses coéquipiers à se rendre à la victoire. Cette même année, son équipe Midget A et lui ont triomphé à la finale régionale. L’année d’ensuite, à 16 ans, il a joué avec les Monarques de Lévis au niveau Midget AAA. Pour l’été 2017, il joue avec l’équipe des Diamants de Québec, où il agit à titre de voltigeur.

Yannick cherche à toujours progresser et, comme bien d’autres jeunes joueurs de baseball, il rêve de se rendre le plus loin possible et aspire à jouer dans la LMB, la Ligue majeure de baseball. «C’est le rêve de tous les jeunes de se rendre aussi loin, donc c’est certain que je serais fier s’il arrivait à jouer dans les meilleures équipes», commente son père, Harris Michaud, qui l’accompagne à tous ses matchs.

Les Diamants ont à ce jour 7 victoires et une seule défaite pour la saison 2017 qui vient de débuter et qui comptera environ 45 parties.

GUILLAUME CHÉNARD

Guillaume Chénard, 17 ans, est originaire de Rivière-du-Loup et fait partie de la première cohorte d’étudiants du programme Sports-Études Baseball de l’École secondaire de Rivière-du-Loup qui a débuté il y a 5 ans.

L’été dernier, le joueur évoluait avec le Ciel FM et, cet été, il fait partie de l’équipe de baseball de niveau Midget AAA, les Condors de Charlesbourg où il occupe la position de lanceur. Guillaume dit viser toujours plus haut et compte bien se rendre au plus haut niveau possible.

Jusqu’à maintenant, les Condors sont premiers dans leur ligue avec 9 victoires et une seule défaite. Soixante matchs contre les 12 autres équipes de partout au Québec sont à l’horaire pour la saison 2017.