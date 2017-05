Des pêcheurs en herbe à l’action

Le Comité des loisirs de Saint-Jean-de-Dieu accueillera tout près de 200 jeunes filles et garçons pour une journée d'initiation à la pêche sportive dans le cadre d’activités du programme Pêche en herbe le 3 juin prochain au Château de canettes, situé au 123 rue principale nord. Ce programme est initié par la Fondation de la faune du Québec pour favoriser la relève à la pêche.

L’activité, offerte par le Comité des loisirs, a été sélectionnée parmi les projets offrant le meilleur encadrement et les meilleures activités de formation auprès des jeunes adeptes de la pêche. Chaque jeune recevra un certificat Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche pour les espèces autres que le saumon atlantique jusqu'à ce qu'il atteigne 18 ans. La Fondation de la faune remet également à chaque jeune une brochure éducative et un ensemble de pêche pour débutant.

La Fondation de la faune du Québec, qui a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats, compte rejoindre cette année plus de 19 000 nouveaux adeptes. Des organismes locaux prennent en charge la journée de Pêche en herbe, qui inclut une formation sur la pêche, la sécurité, la réglementation ainsi que sur l’habitat et la biologie du poisson, suivie d’une activité de pêche supervisée. Depuis sa création en 1997, le programme Pêche en herbe a permis d’initier plus de 250 000 jeunes.

La Fête de la pêche aura notamment lieu les 2, 3 et 4 juin et, encore cette année, la réglementation de pêche en vigueur demeure modifiée pour permettre à tous et à toutes de pêcher sans permis lors de ces trois jours de festivités tenues aux quatre coins du Québec.

Pour plus d’information sur l’activité d’initiation à la pêche, contactez le Comité des loisirs de Saint-Jean-de-Dieu au 418-963-2576, poste 4.