Des adolescentes du KRTB participent à la course Fillactive

Une soixantaine de jeunes femmes de la région ont fait le voyage jusqu’à Québec, le mardi 16 mai, afin de participer à l’une des courses Fillactive, un évènement dont l’objectif est de faire bouger les adolescentes dans les écoles secondaires.

Des jeunes femmes de l’École secondaire de Trois-Pistoles (51 élèves) et de l’École secondaire de Rivière-du-Loup (10 élèves) ont ainsi décidé d’embarquer dans cette aventure appelée la FitClub. Elles avaient le choix de participer à des courses de 5 ou de 10 km, pour lesquelles elles suivaient un programme d'entrainement de 8 à 10 semaines.

La course de Sainte-Foy, organisée sur la base de plein air, regroupait les «fillactives» des régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Mauricie, du Centre-du-Québec et du Bas-Saint-Laurent. La journée a été une belle réussite.

Fillactive crée des programmes et évènements où les filles de 12 à 17 ans peuvent s’initier à différentes activités physiques et ainsi découvrir ce qui leur donnera le goût de continuer de bouger. Les actions de l’organisme, dont la FitClub, ont sensibilisé plus de 110 000 adolescentes du Québec et de l’Ontario depuis sa création en 2007.