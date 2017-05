Une première place et les Championnats du monde pour France Joubert

France Joubert de Trois-Pistoles est revenue des Championnats canadiens de quilles de Montréal qui se déroulaient du 19 au 22 mai avec une médaille d’or autour du cou pour une 4e année consécutive, chez les séniors. Elle s’est ainsi taillé une place pour les Championnats du monde qui se dérouleront cette année du 13 au 20 aout à Munich, en Allemagne.

Mme Joubert s’est classée en 13e position, toutes catégories confondues, un résultat qui la ravit. «À 54 ans, je n’ai plus le physique de 20 ans. C’est un sport que j’adore. En hiver je pratique un peu moins parce que je travaille beaucoup. C’est un très bon résultat», explique-t-elle.

La quilleuse affrontera donc des joueuses de la Russie, de la Chine, de l’Australie, bref de partout dans le monde, lors cette prochaine compétition. Elle s’attend à une semaine intense. «On joue environ six parties par jour, en double, en équipe, et au cumulatif. Dans les dernières journées, pour départager les gagnants, on peut jouer jusqu’à 12 parties par jour», explique-t-elle.

Le 29 avril, lors de la finale provinciale de la Coupe du monde de Bowl Canada, disputé à Granby, elle a pris la première position. France Joubert prendra donc aussi part à la finale nationale du 7 au 10 juillet, à Winnipeg. Elle tentera d’obtenir un laissez-passer pour la Coupe du monde qui aura lieu au Mexique plus tard cette année.

Ses bons résultats ont toutefois été ternis par un dégât d’eau survenu pendant son absence. Elle et son conjoint Ghislain St-Laurent l'ont découvert à leur retour à Trois-Pistoles, le 23 mai au Salon de quilles des Basques. Les propriétaires souhaitent remettre l’entreprise sur les rails le plus rapidement possible, après avoir réalisé les travaux nécessaires.

France Joubert désire encourager les jeunes à jouer aux quilles, et peut-être, qui sait, les accompagner vers un plus haut niveau compétitif. «Il y a du développement à faire ici. On veut aller chercher les jeunes, entre 12 et 18 ans pour les amener plus loin. Je pense à Alex Côté et aux jumeaux Ruest du Témiscouata qui ont de bons résultats. Nous sommes ouverts à la relève», complète Mme Joubert.

Cette dernière aura un été chargé, et aura le plaisir de voyager en Allemagne afin de s’adonner à sa passion pour les quilles, au calibre le plus élevé possible.

