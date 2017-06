Fête de la pêche : l’occasion rêvée de s’initier

La 18e édition de la Fête de la pêche aura lieu les 2, 3 et 4 juin prochain. Cette fête est l'occasion rêvée de s'initier à cette activité, puisqu'il sera alors possible de pêcher sans permis partout au Québec, dans le respect de la règlementation.

Quelque 200 activités auront lieu en province durant la fin de semaine. Celles-ci s'adressent autant aux nouveaux pêcheurs qu'aux plus expérimentés. Il s'agit aussi d'une excellente occasion d'initier les plus jeunes à ce sport. Tout le week-end, il sera possible de pêcher sans permis.

ACTIVITÉS

La liste des activités organisées dans le cadre de la fête sera diffusée dans la section Activités du site fetedelapeche.gouv.qc.ca au fur et à mesure de la confirmation de leur tenue. Aucune inscription n'est requise.

Voici quelques-unes des activités organisées au KRTB :

Municipalités

Rivière-du-Loup - Parc des Chutes de Rivière-du-Loup, 25, rue de la chute

Notre-Dame-des-Neiges - Étang Yves Rioux, 150, route 132 Est, Notre-Dame-des-Neiges

Dégelis - Rivière à la Perche, rendez-vous à la "cabane bleue"

Saint-Jean-de-Dieu - Rivière Boisbouscache, rendez-vous au château de cannettes

Saint-Fabien - Lac Malobès, débarcadaire du 76, chemin 14, St-Fabien

INITIATION

Vous pouvez aussi prendre part à la fête sans participer à une activité organisée. Vous êtes un pêcheur? Profitez-en pour amener vos proches, enfants, parents, amis ou collègues dans votre lieu de pêche préféré. Peu importe l'endroit, vos invités et vous-même n'aurez pas besoin de vous procurer un permis pour pêcher durant cette fin de semaine, exception faite de la pêche au saumon atlantique.

L'année dernière, la Fête de la pêche a attiré plus de 79 000 personnes. C'est une occasion unique de s'initier à la pêche et de découvrir de nouveaux sites. Vous pourrez même partager vos expériences de pêche sur la page Facebook de l'évènement (https://www.facebook.com/fetedelapeche) et ainsi contribuer, vous aussi, au développement de la relève de pêcheurs sportifs au Québec.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs.