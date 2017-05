Le jiu-jitsu brésilien à l’honneur à Rivière-du-Loup

Une vingtaine d’amateurs de jiu-jitsu brésilien de la région, mais aussi de Lévis et du Nouveau-Brunswick, se sont rassemblés à Rivière-du-Loup, le mercredi 17 mai, dans le cadre d’un séminaire gratuit. L’évènement, un succès, a également permis à des jeunes d’obtenir un nouveau grade dans cette discipline de plus en plus populaire.

Ainsi, Félix Bouchard (14 ans) et Benjamin Legault (16 ans) ont tous les deux été promus au rang de ceinture jaune. Ils sont les deux premiers juniors a obtenir ce titre au KRTB, après avoir accumulé plus de 100 cours de groupe en jiu-jitsu brésilien auprès de l’Académie BJJ de Rivière-du-Loup.

Notons que le séminaire, organisé mercredi dernier, a aussi permis de présenter trois des meilleurs détenteurs de ceinture mauve de leur région respective. Les amateurs ont aussi bénéficié de la présence d’un instructeur de Campbellton et d’un autre d’Edmundston.