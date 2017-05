Les Flamants Roses brillent à Drummondville

Des nageuses synchronisées des Flamants Roses de Rivière-du-Loup ont connu de très belles performances, cette fin de semaine, dans le cadre de la Coupe du Président qui était organisée à Drummondville. Certaines d’entre elles sont revenues avec des titres provinciaux.

Ainsi, parmi les étoiles de la compétition, Janick Viel est montée sur la plus haute marche du podium, en figures. Une médaille d’or qui lui a aussi donné le titre de championne provinciale, rien de moins.

Entrainées par Ève-Marie Dionne, Marie-Soleil Nadeau et Émy Bouchard, nageuses U12, ont aussi offert tout un spectacle aux spectateurs présents. Elles sont devenues vice-championnes provinciales en obtenant la 2e place en duo.

Outre ces beaux résultats, soulignons aussi la 6e place en solo U10 de Maoli Baccam et la 7e place sur 20, en équipe, de Janick Viel et Émy Bouchard. Enfin, Coralie Gagnon (19e), Marie-Soleil Nadeau (21e) et Émy Bouchard (41e) ont aussi bien fait en figures sur plus de 120 nageuses chez les U12.