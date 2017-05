Sourires et encouragements pour le 12e Tour de la pointe

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulé, ce dimanche 21 mai, le traditionnel Tour de la pointe de Rivière-du-Loup. Nombreux, les coureurs et leurs supporteurs ont fait de cette 12e organisation un autre beau succès.

Plus de 800 personnes, sans compter les inscriptions tardives, ont ainsi participé aux différentes courses organisées le long du fleuve Saint-Laurent. Vers 11 h, le site était bondé et les applaudissements sentis des spectateurs donnaient aux participants la dernière dose d’énergie nécessaire pour franchir la ligne d’arrivée. Toujours aussi participative, la population louperivoise a une fois de plus répondu à l’appel.

«C’est une journée superbe, on ne pouvait pas demander mieux», a confirmé le président du comité organisateur, Claude Hodgson. «Il y a des sourires partout, les gens s’amusent. L’objectif de garder le Tour de la pointe un évènement familial est certainement atteint.»

En effet, bien qu’il est encore présent, l’aspect compétitif de la journée est éclipsé par l’ambiance festive et de camaraderie. C’est vraiment dans cet esprit de dépassement de soi et d’encouragement que le Tour de la pointe brille.

«C’est toujours notre objectif et je crois que l’on peut dire mission accomplie. Ce ne serait d’ailleurs pas possible sans tout l’apport des nombreux bénévoles (…) Il faut le mentionner, sans eux, le Tour de la pointe ne pourrait pas revenir année près année.»

Notons que plusieurs dizaines de coureurs venaient cette année de la région de Montréal. Rivière-du-Loup a également accueilli des athlètes d’un peu partout en province et du Nouveau-Brunswick.

RÉSULTATS

Côté résultats, la course de 3 km a été remportée par Alexis Fournier de Pohénégamook en 10 min 28 chez les hommes et Aurélie Dufresne de Rivière-du-Loup en 11 min 41 chez les femmes.

Au 5 km Aliments Asta, les premiers coureurs à franchir le fil d’arrivée ont été Dave Roy de Rivière-du-Loup avec un temps de 17 min 44 et Myriam Thériault de Cacouna, avec un temps de 21 min 46, chez les femmes. Rappelons que Dave Roy a remporté cette épreuve à plusieurs reprises, notamment en 2014 et 2015.

C’est Baptiste Encrenaz, de St-Antonin, qui a passé le fil d’arrivée en premier lors de l’épreuve reine du 10 km avec un chrono de 37 min 40. Chez les femmes, le titre est allé à Naomi Francoeur-Vallières de Montréal avec un temps de 39 minutes.

Finalement au traditionnel 1 km Multi-quai, petits et grands ont terminé la course dans une ambiance de fête et de folie. La jeune Sara-Kim Veilleux de Rivière-du-Loup, première au classement général, a obtenu un temps de 3 min 35. Elle était suivie de Mathis St-Pierre de Rivière-du-Loup chez les garçons qui a couru la distance en 3 min 50.

Rappelons que le Tour de la pointe est un événement du Circuit provincial Sports Experts - Intersport. Tous les résultats sont disponibles au www.tourdelapointe.org ou sur le www.sportstats.ca.