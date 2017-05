Baseball : Trois-Pistoles l’emporte, Rivière-du-Loup s’incline

Le Constructions Michaël Bérubé a dû jouer la fin de la 7e manche pour l’emporter 5-4 sur les Braves du Témiscouata, alors que le Shaker de Rimouski a eu besoin de la 8e manche pour finalement l’emporter 2-1 sur le CIEL-FM de Rivière-du-Loup, ce dimanche 21 mai, lors de la toute première soirée d’activité dans la Ligue de baseball senior Puribec du Bas-Saint-Laurent.

Pour ces parties initiales, les amateurs ont ainsi eu droit à des pointages serrés et des matchs ponctués respectivement de 18 et 13 coups sûrs. Comme quoi, si les lanceurs n’ont pas souffert des camps tardifs avec la fonte des neiges et les pluies successives, les frappeurs ne mettront pas de temps à retrouver leur synchronisme.

SIMON ROUSSEAU SE SIGNALE

D’abord, à Trois-Pistoles, Simon Rousseau a frappé un simple face à Dany Paradis-Giroux en fin de septième manche pour envoyer Dave Voyer à la dernière base et permettre au Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles de triompher au compte de 5-4 devant les Braves du Témiscouata.

Le Construction Michaël Bérubé semblait se diriger vers une victoire facile, ayant marqué deux points en première et deux autres en sixième manche, mais les Braves se sont mis à la tâche en début de septième manche avec une remontée de quatre points sur cinq coups sûrs, remontée qui s’est terminée sur un retrait sur trois prises de Félix Castonguay avec les buts remplis.

Simon Rousseau, qui a lancé 2/3 de manches en relève à Jimmy Durette et à Dave Voyer, a été crédité de la victoire. La défaite est au dossier de Dany Paradis-Giroux qui a lancé une manche et un tiers, en relève à Félix Castonguay.

Au bâton pour Témiscouata, Frédérick Boivin a deux coups sûrs en trois présences et deux points produits tandis que Maxime Dugas a un coup sûr en deux présences et deux points produits. Pour Trois-Pistoles, signalons Samuel Laforest avec trois coups sûrs en quatre présences tandis que Jimmy Durette et Simon Rousseau ont chacun deux coups sûrs en trois présences.

PREMIER MATCH EN SURTEMPS

À Rimouski, un simple de Pier-Luc Ouellet après deux retraits en fin de 8e manche a permis à Jérôme Rousseau de croiser le marbre et donner une victoire de 2-1 au Shaker de Rimouski sur le CIEL-FM de Rivière-du-Loup, devant une foule de plus de 150 personnes. La défaite des Louperivois est allée au dossier du vétéran Michaël Lavoie qui a lancé tout le match.

Les locaux ont ouvert la marque dès la première manche sur un ballon-sacrifice. Le CIEL-FM a forcé la prolongation en 7e grâce au simple de Félix Tardif, qui s’est retrouvé au 2e but sur le jeu sur une erreur du 3e but. Il est venu terminer sa course au marbre dès le frappeur suivant, Antoine D’Amours, qui a cogné un autre simple. Au bâton pour Rivière-du-Loup, Félix Tardif a fini le match avec deux coups sûrs en trois présences.

>> Prochains matchs : le mercredi 24 mai