Un grand succès pour le premier jamboree de football des Guerriers

Les membres des Guerriers de Rivière-du-Loup ont vécu une fin de semaine bien spéciale, les 20 et 21 mai, alors que la Ville était l’hôte d’un jamboree de football. Le Louperivois et demi-défensif du Rouge et Or de l'Université Laval, Gabriel Ouellet, était aussi de la partie avec la Coupe Vanier.

Trois formations de football de Rimouski, Matane et Moncton sont ainsi venues passer un peu de temps à Rivière-du-Loup. Samedi, au Stade Premier Tech, les Guerriers juvéniles ont bénéficié de toute une journée d’entrainement et d’apprentissage avec l’équipe du Nouveau-Brunswick. Dimanche, c’était l’heure des matchs simulés sur la surface synthétique du Cégep de Rivière-du-Loup.

«On a échangé beaucoup à toute sorte de niveaux et cela a été très enrichissant. Des pratiques bilingues ont même eu lieu avec nos jeunes. C’était fantastique comme expérience», a déclaré le responsable du programme de football de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, Denis Bossé.

Pour les joueurs des Guerriers et aussi les amateurs de football, la fin de semaine a été marquée par la présence de Gabriel Ouellet, un ancien membre de l’équipe louperivoise, qui est aujourd’hui champion de la Coupe Vanier 2016 avec l’Université Laval. Dimanche, ils étaient plusieurs à lui demander photos et autographes.

«C’était une fin de semaine extraordinaire. Retrouver les origines, revoir les entraineurs et d’anciens coéquipiers, redonner aux jeunes, tout ça, c’était une expérience hors du commun (…) C’est spécial aussi d’avoir une certaine reconnaissance. Je ne m’attendais jamais à ça dans ma carrière», a fait valoir l’athlète de 23 ans.

Le talent et l’expérience de Gabriel ont également été utilisés, ce weekend, puisqu’il a notamment joué les entraineurs avec Anthony Couturier-Lagacé, un autre ancien membre des Guerriers, aujourd’hui demi-défensif pour les Redmen de McGill.

JAMBOREE

L’organisation des Guerriers travaillaient depuis l’automne dernier à l’élaboration de ce jamboree. Chose certaine, les efforts fournis n’ont pas été faits en vain, le succès est sans équivoque. Dimanche après-midi, beaucoup d’amateurs ont profité de la température exceptionnelle pour venir assister aux matchs.

«Le but, c’était de faire vivre une nouvelle expérience aux jeunes et c’est réussi. Nous avons été très bien accueillis, c’était une fin de semaine phénoménale», a même déclaré l’entraineur de Moncton, John Allanach, ravi d’avoir fait les 5 heures de route pour se joindre à l’évènement.

Si rien n’a été confirmé officiellement, l’organisation des Guerriers aimerait beaucoup répéter l’expérience l’an prochain.