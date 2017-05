L’industrie du ski du Québec convoquée à Rivière-du-Loup

L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) invite les artisans et collaborateurs de l’industrie du ski à son congrès annuel qui se déroulera du 30 mai au 1er juin prochain à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

«Le congrès 2017 de l’ASSQ s’annonce fort prometteur» indique Daniel Rochon, président du conseil d’administration. «Plus de 40 stations et 200 participants ont déjà confirmé leur présence pour l’évènement à Rivière-du-Loup. Les deux jours de rencontres seront une occasion de rassembler les acteurs clés de l’industrie pour échanger sur des enjeux majeurs de notre secteur touristique» précise celui qui est également vice-président et directeur général, région de l’Est, de Mont-Sainte-Anne et de la Station touristique Stoneham.

Des conférences et ateliers y seront présentés dans le but de mieux comprendre les enjeux de développement de l’industrie et de saisir les opportunités associées au nouveau programme de soutien au développement des stratégies touristiques et de la mise en action de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ).

Que ce soit par l’allocution de Martin Soucy de l’AITQ, la présentation du plan d’action d’Hydro-Québec pour l’industrie ou encore du dévoilement de l’Étude économique et financière des stations de ski par le professeur émérite Michel Archambault, le colloque sera l’occasion de propulser l’industrie du ski vers de nouveaux sommets.

À noter qu’il est encore possible de s’inscrire à l’évènement en contactant l’ASSQ au 450 765-2012, poste 113.