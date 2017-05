Un autre beau succès pour l’ÉSRDL à La Course

Pour une 2e année consécutive, près de 40 élèves de l’École secondaire de Rivière-du-Loup ont participé à La Course, une épreuve à relais du Grand Défi Pierre Lavoie. Cette fois, le groupe a bénéficié d’une température plus intéressante, lui permettant de profiter de l’évènement au maximum.

Ainsi, du 13 au 14 mai dernier, les jeunes et leurs accompagnateurs ont attaqué ensemble les 270 kilomètres qui séparent Québec et Montréal, courant de jour comme de nuit. Sur 30 heures sans arrêt, les participants ont parcouru entre 20 et 25 kilomètres par des intervalles d’un ou deux kilomètres. Plus de 135 écoles à travers la province participaient à ce grand rassemblement, dont l’École secondaire de Trois-Pistoles.

«Tout s’est vraiment très bien déroulé. Nos jeunes étaient tous très motivés, assidus et disciplinés. Il y avait également une très belle énergie dans l’autobus», a souligné Sébastien Mercier, directeur adjoint à l’école et l’un des accompagnateurs des élèves jusqu’à la ligne d’arrivée, plus tôt cette semaine.

Dimanche, enfin arrivés en sol montréalais, les milliers de jeunes Québécois, fatigués, ont été revigorés par la foule qui les a acclamés en héros. Après beaucoup d’efforts, ils pouvaient enfin dire mission accomplie.

«Il y a quelques mois à peine, certains de ces élèves n’avaient jamais couru. De les initier au sport, puis de les voir performer ainsi, c’est une très belle réussite», a-t-il ajouté.

ENTRAINEMENTS

Dès janvier, près d’une centaine de jeunes étudiants ont montré de l’intérêt à participer à cet évènement. Chaque semaine, ils se rassemblaient deux midis par semaine au Stade Premier Tech pour s’entrainer avec le professeur d’éducation physique Stéphane Perreault, lui aussi accompagnateur. Au final, 40 ont obtenu leur siège dans l’autobus.

«L’idée première est de faire bouger des jeunes qui sont parfois plus sédentaires. Nous sommes très fiers et impressionnés de la participation que nous avons eue», a indiqué M. Mercier.

Tout comme ce fut le cas l’an dernier, l’activité a connu un tel succès qu’il sera certainement de retour en 2018 à l’École secondaire de Rivière-du-Loup. D’ailleurs, les accompagnateurs peuvent compter sur une belle relève, puisque de nombreux élèves ont déjà signifié leur intérêt de répéter l’expérience.