De nouveaux records canadiens pour Vincent Huard Pelletier

Le dynamophile originaire de Rivière-Bleue, Vincent Huard Pelletier, n’aura pas perdu de temps afin de battre ses propres records canadiens dans sa catégorie. Cette fin de semaine, lors des APA Can-Am International Championships, organisés au Vermont, le jeune homme a fracassé les marques établies à la mi-avril.

L’athlète de 24 ans est par le fait même grimpé sur la plus haute marche du podium dans sa catégorie de poids, soit chez les 132 livres, lors de cette compétition d’envergure. «Je suis très heureux. Je suis satisfait de cette victoire, mais surtout d'avoir réussi à repousser mes limites, et ce, même en compétitionnant une 2e fois en peu de temps. Cette préparation a nécessité beaucoup d'efforts et de sacrifices, mais j'en suis fier au bout de la ligne», a-t-il partagé.

Rappelons que Vincent Huard Pelletier pratique la dynamophilie, un sport de force où les participants ont trois mouvements à effectuer avec la charge la plus lourde possible : le squat, le développé couché (bench press) et le soulevé de terre.

Au Vermont, l’athlète a battu ses propres marques lors des trois mouvements, soulevant ainsi 335 livres au squat, 225 livres au développé couché et 425 livres au soulevé de terre pour un total de 985 livres. «C’est une amélioration totale de 40 livres par rapport à ma dernière compétition à Thetford Mines», a résumé Vincent.

C’était la première fois que Vincent Huard Pelletier participait à une compétition de cette taille, aux États-Unis en plus. Force est de constater qu’il a relevé le défi avec brio. «Participer à une compétition de ce calibre était bien entendu très stressant, mais j'avais la chance d'être accompagné par un coach d'expérience (Patrick Lemieux) qui a déjà vécu ce stress et par ma copine qui m'a soutenu durant tout le processus», a-t-il partagé. «Une fois la compétition commencée, l'adrénaline monte et l'énergie dans la salle me met dans un état d'esprit assez unique qui permet de se dépasser.»

Vincent, qui est actuellement candidat à la Maîtrise en sciences de l’activité physique à l’Université de Québec à Trois-Rivières (UQTR), prendra maintenant un court congé fort mérité. Il recommencera ensuite l’entrainement sous peu dans l'optique de grimper d'une catégorie de poids à sa prochaine compétition.