Du baseball senior plus compétitif

La Ligue de baseball senior Puribec du Bas-Saint-Laurent présentera du baseball encore plus compétitif cette saison, si on tient compte de la préparation des équipes vers cette 39e saison qui s’amorcera samedi de cette semaine.

Bien sûr que les éléments de température envers lesquels on ne peut rien, ou presque, ont joué des tours aux équipes qui ont vu leurs terrains se rendre disponibles à la dernière minute dans certains cas, obligeant la modification des entraînements en gymnase. Mais dans l’ensemble, les sept formations se disent fébriles de commencer leur saison.

Il faut rappeler que le circuit comptera des équipes à Matane, Rimouski, Trois-Pistoles, Rivière-du-Loup, La Pocatière sur la 132, et aussi à Témiscouata-sur-le-Lac sur la 185 et Edmundston, au Nouveau-Brunswick.

CHANGEMENTS MAJEURS

Après une expérience pilote durant les deux dernières saisons quant à un calendrier non équilibré de 22 matchs, la ligue revient au calendrier équilibré de 24 matchs. «Nous avons souhaité que le calendrier non équilibré aide les équipes des trois extrémités puissent profiter d’une diminution dans certains déplacements, au soutien notamment des vies familiales. Mais à terme, cette expérience a semblé attirer plus d’interrogations et n’a corrigé en rien, ou presque, aux difficultés géographiques», constate le commissaire, Réal-Jean Couture.

Pire encore, cette formule compliquait la vie des équipes dans leur qualification vers les séries, considérant que le classement ne pouvait compter sur une situation équitable, au fil des saisons. Le retour au calendrier équilibré élimine donc cet irritant qui déplaisait à tout le monde, à terme.

La question d’équité étant réglée, les équipes ont adopté une nouvelle formule qui veut qu’au terme d’un calendrier équilibré de 24 matchs, les six premières positions au classement général final seront des séries. Seule la 7e place sera en congé au terme du calendrier dont la conclusion est prévue pour le mercredi 26 juillet, si Dame Nature le veut bien. Cette formule a notamment l’avantage de permettre à deux équipes de prolonger leur saison d’une semaine.

C’EST UN DÉPART

Le play-ball officiel du Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles se fera le dimanche 21 mai à compter de 14 h au Stade Paul-Émile Dubé de Trois-Pistoles, alors que les Braves du Témiscouata seront les visiteurs. Du côté du Ciel-FM de Rivière-du-Loup, le premier match local aura lieu le 24 mai, dès 20 h, contre La Pocatière au stade municipal. Enfin, au Témiscouata, les Braves recevront les Républicains d’Edmundston, le 28 mai, à 19 h 30.