Le 19e Défi Vélo Plein Air de passage dans la région en juillet

La randonnée à vélo de l’Association du cancer de l’Est du Québec qui se tiendra les 8 et 9 juillet prochain peut encore accueillir de nouveaux participants. Les cyclistes parcourront des centaines de kilomètres au profit de l’organisme régional qui vient en aide aux personnes touchées par la maladie.

Le départ du 19e Défi Vélo Plein Air sera donné au Centre des congrès de Lévis le samedi 8 juillet. Les cyclistes emprunteront la route 132 pour se rendre à Rivière-du-Loup, 188 kilomètres plus loin. Des haltes sont prévues à Berthier-sur- Mer et à Saint-André́-de-Kamouraska, ainsi qu’à Saint-Jean-Port-Joli pour le dîner. Le lendemain, 115 kilomètres de route attendent les participants : des arrêts sont prévus à l’Île-Verte pour une halte et à Saint-Mathieu-de-Rioux pour le dîner.

Cependant, pour la journée du dimanche, un nouveau trajet sera proposé́ aux pelotons qui le désirent. Dans ce parcours, la route 132 sera évitée pour privilégier la route 291 qui traverse les municipalités de Saint-Arsène et Saint-Épiphane, puis la route 293 avec une halte à Saint-Clément et un arrêt pour le dîner à Saint-Mathieu-de-Rioux.

NOUVEAUTÉS

En plus de ce nouveau segment de trajet, les haltes au fil de la route seront bonifiées de musique et d’animation. Quant à la journée du samedi, les cyclistes seront invités à porter sur eux ou sur leur vélo des accessoires colorés, inusités et drôles, et la personne la plus farfelue remportera un prix.

Il est également possible de vivre l’expérience en participant, à Rimouski, aux nouvelles sorties de groupe organisées conjointement. Les cyclistes novices pourront rouler en peloton sur des trajets de niveau débutant, tout en bénéficiant d’un encadrement sécuritaire.

La population est invitée à contribuer au succès de cette activité au profit de l'Association du cancer de l'Est du Québec en souscrivant financièrement à la cagnotte des participants, en personne ou au www.defivelopleinair.org.