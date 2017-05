Basketball : 11 jeunes de la région parmi les Espoirs de l’Est-du-Québec

C’est le samedi le 13 mai dernier que se tenait à Rimouski le camp de sélection des Espoirs régionaux 2017 en basketball, organisé par le Réseau du Sport Étudiant du Québec, division Est-du-Québec. Plusieurs joueurs et joueuses de la région ont obtenu leur laissez-passer.

Mary-Alex Martin de l’équipe de mini-basket de l’école primaire Lanouette de Saint-Antonin, Emmy Lapointe et Mahé Rabesa de l’équipe des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup se sont ainsi qualifiées dans la catégorie U14 féminin.

Dans la catégorie U16 féminin, se sont qualifiées, Éliane Lapointe, Naomy Martin et Megan Chénard de l’équipe des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup et Émie Campagna, Audrey-Anne Chénard, Ariane Bérubé et Florence Morin de l’équipe des Albatros du Collège Notre-Dame.

Finalement, Zachary Pelletier de l’équipe des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup s’est qualifié dans la catégorie U16 masculin.

Parmi les réservistes, ont été retenus, Rodney Arkin Toledo de l’équipe de mini-basket de l’école primaire La Croisée, Cédric-Étienne Mayer de l’équipe des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup et Emmy Leclerc de l’équipe des Albatros du Collège Notre-Dame.

Pour assurer une bonne cohésion entre les joueurs de chacune des équipes, les joueurs et joueuses sélectionnés(es) devront se rendre à Rimouski afin de participer aux camps d’entraînements préparatoires au courant du mois de juin.

Les équipes élites participeront cet été au Festival d’été de Longueuil, premier évènement de classification pour les jeux du Québec 2018 et de préparation pour les jeux du Canada, organisé par Basketball Québec.