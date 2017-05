L’entraineur-chef Simon Turcot reviendra à la barre des 3L

Le pilote des 3L de Rivière-du-Loup, Simon Turcot, retrouvera son poste d’entraineur-chef de l’équipe pour la saison 2017-2018. L’homme de hockey a confirmé la nouvelle, ce mardi 16 mai.

Depuis l’élimination des 3L lors des dernières séries éliminatoires, Turcot n’avait jamais caché son désir de revenir à la barre de l’équipe pour la prochaine campagne. Voilà maintenant que c’est chose faite.

«L’organisation connaissait mes intentions, alors ça s’est réglé rapidement (…) Nous avons un très bon groupe à Rivière-du-Loup, nous sommes tous des passionnés. Pour moi, il n’y a pas eu d’hésitation», a-t-il commenté.

Chaque fin de semaine, Simon Turcot effectue plusieurs heures de route afin de venir piloter la formation louperivoise. Au-delà du calibre intéressant de la LNAH, il était important pour lui d’avoir une belle complicité avec l’organisation. «Oui, on a une belle chimie, on s’apprécie tous, c’est vraiment intéressant.»

La semaine dernière, lors d’une conférence de presse des 3L, le directeur général de l’équipe, Karl Boucher, n’avait pas cacher qu’il appréciait beaucoup travailler avec Simon Turcot. Le retour de ce dernier à Rivière-du-Loup n’était donc qu’un secret de polichinelle.

Notons qu’entre le 15 décembre 2016 et la fin de la dernière saison, l’équipe a montré une fiche de 11 victoires et 10 défaites en 21 matchs sous les ordres de Turcot. En séries, les 3L ont remporté trois matchs contre les Éperviers de Sorel-Tracy avant d’être battus en sept matchs et d’être par la suite éliminés dans un 2 de 3 contre Saint-Georges.