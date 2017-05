40 jeunes de l’ÉSRDL participent aujourd’hui à La Course

Des élèves de l’École secondaire de Rivière-du-Loup participent aujourd’hui à l’évènement La Course du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL). Quarante jeunes de 3e, 4e et 5e secondaire se sont joints, ce samedi, à plus de 5 000 coureurs réunis à Québec.

Ces athlètes proviennent de 135 établissements secondaires, collégiaux et universitaires de la province. Ils franchiront les quelque 270 km qui séparent les villes de Québec et de Montréal, et ce, en seulement 30 heures.

L’épreuve est considérable, car la distance se doit d’être parcourue à relais, de jour comme de nuit. C’est pourquoi les jeunes de l’École secondaire de Rivière-du-Loup se sont entrainés assidument pour relever le défi, et ce, depuis le mois de janvier dernier. L’achèvement de leur défi sera célébré́ en grand : une fête est organisée en l’honneur des milliers de coureurs, lors de leur arrivée dans la métropole.

La Course du GDPL

Soulignons que La Course du GDPL est un mouvement de mise en forme qui vise entre autres le changement des habitudes de vie. L’École secondaire de Rivière-du-Loup en est à sa deuxième participation au défi. Rappelons qu’une quarantaine d’élèves de l’École secondaire Chanoine-Beaudet participent aussi à cet évènement d’envergure provinciale.