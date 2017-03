L’Est du Québec se perfectionne en volleyball à Rivière-du-Loup

Les 6 et 7 mars, le Cégep de Rivière-du-Loup réunissait près de 30 joueuses de tout l’Est du Québec autour d’un même objectif : parfaire leurs techniques et tactiques en volleyball. Les athlètes de niveau secondaire ont pu bénéficier de l’expertise de six entraineurs de Rivière-du-Loup et de Mont-Joli en profitant d’un programme d’entrainement spécifique.

Offertes depuis 12 ans par les Portageurs du Cégep de Rivière-du-Loup, ces journées de perfectionnement s’inscrivent maintenant comme un incontournable dans la région. «Ce séjour intensif est de plus en plus attendu par les joueuses. Malgré l’effort soutenu exigé, les athlètes sont très réceptives aux nouveaux apprentissages», souligne l’entraineur et superviseur de l’évènement Stéphane LeBrun.

Les Journées de perfectionnement sportif en volleyball des Portageurs du Cégep de Rivière-du-Loup recevaient cette année des joueuses en provenance de Chandler, Gaspé, Grande-Rivière, Matapédia, Mont-Joli, Rimouski, Rivière-du-Loup et Témiscouata-sur-le-Lac.

Loriane Chouinard, de Rivière-du-Loup et Justine Chabot, de Rimouski, ont d’ailleurs été reconnues par leurs pairs pour leur dynamisme et leur attitude positive. Le groupe a été supervisé par Sophie Bérubé, Patrick Chapdelaine, Anne Leblanc, Stéphane LeBrun, Dave Lévesque et Étienne Migneault.

Cette activité s’adresse aux athlètes féminines âgées de 12 à 17 ans évoluant au sein du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).