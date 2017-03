Benjamin Caron est champion de l’Est du Québec

Benjamin Caron du club Pleins Poumons de Dégelis a obtenu le titre de champion de l’Est du Québec dans la catégorie Atome le 5 mars dernier lors de la finale du circuit de ski de fond régional. Cette compétition était d’ailleurs présentée au Témiscouata.

Le jeune skieur a donc mérité les honneurs chez les garçons de 6, 7 et 8 ans. Celui-ci a récolté deux médailles d’or lors des courses de Sainte-Blandine et Saint-Antonin et une de bronze lors de la finale à Dégelis. Ses trois médailles lui ont donné le total de points le plus élevé de sa catégorie.

Lors de la finale, c’est Julien Paré, également du club Pleins Poumons, qui a récolté la médaille d’or dans la catégorie Atome. Chez les filles pour le club témiscouatain, Néréa Rubio-Sheills a obtenu la médaille de bronze aussi dans le groupe Atome.

Le circuit régional de ski de fond comprend quatre clubs : Amiski de Saint-Antonin, Pleins Poumons de Dégelis, Mouski de Sainte-Blandine et Mont-Climont du Lac-au-Saumon en Gaspésie.