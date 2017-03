Dix Loupiots au Festival des vives lames à Drummondville

Le samedi 4 mars dernier avait lieu à Drummondville la dernière compétition de la saison pour les patineurs régionaux du club de patinage de vitesse de Rivière-du-Loup. Il s’agissait du championnat provincial nommé festival des Vives Lames. Dix patineurs des Loupiots faisaient partie des 450 patineurs qui y prenaient part.

Dans la catégorie des 6 à 9 ans groupe 6, Clara B-Alexandre a remporté la médaille d’or. Dans le groupe 8, Yoan Perron a dû se contenter d’une 5ième place après 2 malheureuses chutes. Laurence Charron (groupe 14) a terminé au 6ième rang tandis que Cédric B-Alexandre du groupe 16 a remporté la médaille d’or. Raphaëlle Gaudreau a terminé 6ième du groupe 26. Le groupe 27 comportait 2 Loupiots, soit Paul Naasz qui est reparti avec la médaille d’argent et Maude Perron qui a terminé une marche plus basse pour le bronze. De son côté Louis Doré a été couronné meilleur patineur du groupe 28 et est reparti avec une médaille d’or au cou.

Finalement, il y avait 2 patineurs de 10 ans qui voulaient réaliser leur standard pour accéder au niveau interrégional. Gabriel Charron du groupe 4 a réussi cet exploit au 1500 mètres et s’est mérité par le fait même la coupe de l’Est en plus d’obtenir la médaille d’argent au cumulatif de son groupe. Étienne Michaud a lui aussi remporté la médaille d’argent de son groupe (4) sans toutefois parvenir à réaliser le standard interrégional. Tous repartent avec le sentiment du devoir accompli.