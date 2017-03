Les Perce-Neige du Témiscouata à La Pocatière

Une nouvelle compétition a vu le jour dans la région cette saison. La compétition Invitation Donald Chiasson qui oppose les patineurs et patineuses de l’Est-du-Québec, de la Capitale Nationale et de Chaudière-Appalaches, a eu lieu pour sa première édition à La Pocatière les 4 et 5 mars derniers.

Des patineuses du CPA Les Perce-Neige du Témiscouata y prenaient part et ont connu de bons résultats.

En STAR 1, Clothilde Ouellet s’est vu remettre le ruban or et Annabel Briand a reçu le ruban argent. En STAR 2, Megan Malenfant s’est mérité le ruban argent. En STAR 3, Juliette Bérubé a obtenu le ruban bronze.

Pour les catégories avec médaille, Karen Lavoie en STAR 4 a obtenu la médaille de bronze. En Star 5, Lovanya Desrosiers-Dubé s’est classée en 6e position et Delphine Dumont-Michaud a pris la 7e position.

Finalement les membres de l’équipe de STAR 5 impliquant Lovanya Desrosiers-Dubé, Karen Lavoie et Delphine Dumont-Michaud, ont obtenu la 5e place. La dernière compétition de la saison pour Les Perce-Neige aura lieu à Matane du 24 au 26 mars prochains.

Sur la photo, de gauche à droite: Annabel Briand, Karen Lavoie, Lovanya Desrosiers-Dubé, Delphine Dumont-Michaud, Juliette Bérubé, Clothilde Ouellet et Mégan Malenfant.