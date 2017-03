Étienne Archambault partagera le Trophée Maurice-Richard

Pour la première fois de l’histoire de la LNAH, le Trophée Maurice-Richard, remis au meilleur buteur de la saison, sera décerné à trois attaquants, dont le franc-tireur des 3L de Rivière-du-Loup, Étienne Archambault.

Le numéro 27 des 3L devra partager cet honneur avec Marco Charpentier des Éperviers de Sorel-Tracy et Nicolas Corbeil du Blizzard de Trois-Rivières. Tous les trois ont trouvé le fond du filet à 27 reprises en 40 parties cette saison.

Étienne Archambault est le seul joueur des 3L à avoir mis la main sur un des trophées annuels du circuit Godin. Le gardien de but Derick Roy était aussi en nomination dans la catégorie de la meilleure recrue défensive de la ligue, mais il a été finalement devancé par Nikita Kolesnikovs du Cool FM de Saint-Georges.

Parmi les autres récipiendaires, notons Jonathan Bellemare (Trois-Rivières) comme meilleur pointeur de la ligue, Marco Charpentier au titre de joueur le plus utile à son équipe, Christian Ouellet (Jonquière) comme meilleure recrue offensive, Matthew Medley (Thetford Mines) et Jonathan Paiement (Jonquière), à égalité au titre de meilleur défenseur et Adam Russo (Laval) comme meilleur gardien.

Hugo Carpentier et Francis Wathier ont été élus comme joueurs ayant démontré le plus de leadership. Pour une 3e fois en 5 ans, Serge Forcier a reçu le titre d’entraineur de l’année.