Les 3L gonflés à bloc pour les séries

Il y a deux semaines, l’entraineur chef des 3L, Simon Turcot, rappelait à quel point il était essentiel que son équipe retrouve sa confiance offensive avant d’entrer en séries éliminatoires. Avec 15 buts marqués à leur trois derniers matchs, force est de constater que l’objectif a été atteint. L’équipe entre maintenant dans la danse du printemps la tête haute.

Les 3L ont ainsi terminé leur calendrier régulier avec trois gains consécutifs, dont deux acquis cette fin de semaine aux mains des Prédateurs de Laval (5 à 4) et du Blizzard de Trois-Rivières (6 à 5). Vendredi, au terme d’un match très important, ils ont confirmé leur 5e place au classement de la LNAH.

«À Laval, c’était vraiment un match de série. Nous avons été rapides, intenses, physiques. On a vraiment retrouvé notre identité et démontré beaucoup de caractère pour revenir de l’arrière. Ç’a fait vraiment du bien à tout le monde», a déclaré Simon Turcot.

Les 3L ont finalement conclu la saison avec une fiche de 17 victoires (dont 2 en fusillade) et 23 défaites (dont 9 en prolongation) en 40 matchs. Sous les ordres du pilote Turcot, les Louperivois ont accumulé 11 victoires, 10 revers et un différentiel de buts de plus 7.

«L’adaptation a bien été. L’équipe a progressé offensivement et défensivement. Je suis satisfait du travail accompli. J’ai maintenant hâte d’entamer les séries», a ajouté l’entraineur.

Notons que l’attaquant Étienne Archambault, avec 27 buts, a terminé au tout premier rang des buteurs de la LNAH avec Nicolas Corbeil et Marco Charpentier. Archambault a aussi mené la colonne des points chez les 3L avec son coéquipier Sylvain Deschâtelets. Ils ont récolté tous les deux 49 points.

SÉRIES ÉLIMINATOIRES

En première ronde des séries éliminatoires, les 3L affronteront les Éperviers de Sorel-Tracy, une formation qu’ils n’ont battu que deux fois en six rencontres cette saison. Mais comme le veut le dicton, les séries et la saison sont deux choses bien différentes.

«Pour moi, les 6 équipes présentes en séries peuvent se rendre jusqu’au bout. Présentement on a un beau momemtum et c’est le fun. On va continuer de bâtir sur cette confiance-là. L’équipe est en santé et nous sommes prêts.»

Pour Simon Turcot, la recette du succès est simple : l’équipe doit rester elle-même. «Si on garde notre identité, qu’on se concentre sur notre jeu rapide et robuste, tout va bien aller.»

Le premier affrontement entre les deux équipes devrait avoir lieu vendredi à Sorel-Tracy. La série se transportera ensuite à Rivière-du-Loup, le lendemain (11 mars), dès 19 h 30, au Centre Premier Tech.

BILLETS

Mercredi, l'organisation des 3L a confirmé qu'il sera désormais possible de se procurer des billets pour la série quart de finale les opposant aux Éperviers de Sorel-Tracy par le Web.

Un nouveau système de billetterie a ainsi été instauré, permettant aux amateurs de réserver leur siège en tout temps via le site 3L.ticketacces.net. C'est d'ailleurs la seule façon de procéder pour réserver un siège au Centre Premier Tech.

Il sera également possible de se procurer des billets dès aujourd'hui à l'aréna, de 11 h à 19 h, ainsi qu'à partir de samedi 13 h 30. Les détenteurs de billets de saison sont quant à eux invités à se rendre directement au Centre Premier Tech avec leur numéro de siège pour obtenir leur billet.