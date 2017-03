Les Prédateurs feront face à l’élimination

Après avoir subi deux revers contre les Castors de St-Quentin lors des matchs 4 et 5 de leur série demi-finale, les Prédateurs du Témiscouata se retrouvent maintenant dans l’eau chaude. Les Témiscouatains ne sont qu’à une défaite de l’élimination.

Alors que la série était à égalité 1 à 1, les Prédateurs ont entamé le week-end avec un revers de 5 à 4 en prolongation, vendredi soir, à Notre-Dame-du-Lac. Ils n’ont ensuite pas été en mesure de faire mieux dimanche, puisqu’ils se sont cette fois inclinés 5 à 1.

Si les Prédateurs ont très bien fait avec l’avantage d’un homme, c’est à force égales que les Castors ont eu le dessus dans les derniers matchs. En effet, St Quentin a compté 13 buts jusqu’à maintenant à cinq contre cinq, comparativement à 7 filets pour les Prédateurs.

Du côté de la troupe de l’entraineur Simon Caron, Olivier Dumont (6 buts) et Michaël Morin (3 buts) sont les plus productifs offensivement dans cette série. Devant le filet, Sébastien Nolet a été très occupé, puisque les Castors ont dominé à tous les matchs au chapitre des tirs au but.

L’action dans cette série se poursuit vendredi soir alors que les deux équipes se donneront rendez-vous à Dégelis pour le 5e duel qui débutera à compter de 20 h.