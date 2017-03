Le Club Filoup remporte plusieurs médailles à Sherbrooke

Le Club d’athlétisme Filoup de Rivière-du-Loup a brillé, cette fin de semaine, à Sherbrooke. Les athlètes ont remporté 12 médailles dans le cadre des Championnats provinciaux en salle des catégories benjamine, cadette et junior.

Dans la catégorie benjamine, la palme va à Sara-Kim Veilleux qui est devenue championne québécoise aux 60m haies avec avec près de deux dixième d’avance sur la médaillée d’argent. Également la représentante du Sport-études de l’ÉSRDL a remporté le bronze au saut en hauteur avec un bond de 1m40. De leur côté, Nicolas Beaulieu a raflé l’argent au lancer du marteau cadet, alors que Rosalie Chouinard a récolté le bronze au 800m marche.

Chez les juniors, Élisa Jean est devenue, pour une 2e année consécutive, championne provinciale au 3000m marche en améliorant son temps de 77 secondes.

Axele Fortin-Bélanger a réussi son retour. L’athlète qui étudie au Cégep de Rivière-du-Loup a récolté la médaille d’argent au lancer du poids (4kg) avec un jet de 9m34. Elle a aussi monté sur la 3e marche du podium au lancer du marteau. Enfin, Élisa et Axele, accompagnées d’Aurélie Dufresne et Marie Michaud, ont mis la main sur la médaille d’or au 4X200m.

Pour sa part, Vincent Gagnon a récolté 2 médailles de bronze en sauts verticaux. En premier lieu, il a réussi un bond de 1m60 et à la perche 2m90. Vincent fut le plus médaillé du club avec sa participation au deux relais 4X200m et 4X400m avec Nathan Soucy, Alex Boulianne et Adam Beaulieu lors desquels ils sont montés sur la plus haute marche du podium.

Record du Club

Quatre records ont été réalisés par Sara-Kim Veilleux. La championne du 60m haies est la 5e athlète de Québec à réussir un chrono sous les 10 secondes depuis 2010. Elle a aussi abaissé ses propres records du club au saut en hauteur (1m40) et en longueur (4m44). Sa dernière performance fut au 150m en arrêtant le chrono en 21,31, abaissant le record du club hommes-femmes d’Alexandre Turcotte de 21,79 sec en 2010.

Les doublés records viennent en premier lieu de Nathan Soucy avec son 7,31 sur 60m jeunesse ou on le retrouve également dans le top 10 québécois et le top 50 canadien, ainsi qu’au 800m avec son temps de 2:00.81.

Benjamin Ouellet, l’athlète paralympique visuel (t-12) a abaissé ses records sur 60m (8,77)et au 800m (2 :28,36). Enfin, Axele Fortin-Bélanger a réalisé un excellent retour en compétition active après un arrêt pour se concentrer à sa première session de Cégep en entrant parmi le top 20 canadien au poids et au marteau.

Six autres athlètes ont amélioré un record du club, il s’agit du côté des benjamins de Nicolas Beaulieu au marteau (5m54) et Rosalie Chouinard au 800m marche (5:55.00).

Pour les cadets, Alex Boulianne bat le record de son camarade Adam Beaulieu de 68 centièmes, stoppant l’horloge à 11,01 secondes.

Chez les juvéniles, Élisa Jean bat sa propre marque au 3000 mètres marches de 23 secondes. Enfin chez les juniors, Myriam Thériault fait 65,97 secondes au 400m, prenant la place de Sophie Chouinard qui avait fait 67,33 en 2007. Enfin, Vincent Gagnon a réalisé un bond de 2m90 à la perche, améliorant la marque qui appartenait à Alexandro Allison-Abaunza de 2m80. Finalement le relais Juniors 4X400m hommes arrête le chronomètre à 4:01.64 et se place parmi les 15 meilleures équipes de relais au pays.

Le prochain rendez-vous sera les 25 et 26 mars à Québec pour les Championnats provoinciaux, jeunesse, ouvert et vétéran, ainsi que les épreuves combinées dans les catégories benjamines et cadettes.