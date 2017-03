Le CMB de Trois-Pistoles en préparation pour la nouvelle saison

Le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles, champion de la saison et des séries 2016 de la Ligue de Baseball Senior Puribec du Bas-Saint-Laurent, est présentement en préparation en vue de la prochaine saison de baseball.

Il y a maintenant un changement de garde au sein du personnel d’entraîneur alors que Richard Lanctot, qui a mené le club à 6 championnats des séries éliminatoires, a décidé de prendre sa retraite du baseball Senior. Le directeur-général de la formation pistoloise Éric Rousseau assumera le rôle d’entraîneur tout en gardant ses tâches de directeur-général. Il sera secondé par le joueur des séries éliminatoires de 2016, Simon Rousseau ainsi que du joueur étoile Jimmy Durette.

Selon Éric Rousseau : «Richard est un homme très compétitif qui a amené beaucoup pour le baseball Senior à Trois-Pistoles. On parle de 6 championnats en 14 ans et l’équipe n’a jamais manqué les séries éliminatoires sous son ère. C’est sans parler du développement des joueurs alors que des Simon Rousseau, Dave Voyer et Michaël Bérubé ont eu leur première chance avec Richard Lanctot comme entraîneur de l’équipe. Nous le remercions pour les belles années et il sera toujours le bienvenu dans l’entourage de l’équipe.»

Normalement, lorsqu’une équipe remporte le championnat, elle doit faire face à quelques retraites de joueurs et le CMB de Trois-Pistoles ne fait pas exception à la règle. En effet, en plus du départ de Richard Lanctot, l’équipe devra œuvrer sans le vétéran Michaël Bérubé, commanditaire majeur et joueur d’impact de l’équipe ainsi que du voltigeur de gauche, Daniel Desjardins, qui était un excellent leader pour la formation.

Le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles pourra compter sur les retours des vétérans Dave Voyer, Simon Rousseau, Jimmy Durette et Guillaume Bérubé, qui seront les leaders de l’équipe. Les jeunes vétérans comme Samuel Leblond, Maxime St-Gelais et Ken Briand auront un rôle plus important dans l’équipe. Avec les récents succès de l’équipe Junior BB de la Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles, le CMB pourra greffer des jeunes joueurs sortant tels qu’Alexandre Dubé et Samuel Laforest en plus d’affilier des joueurs comme Thomas Morin et Ludovic Saucier.

Le directeur-général Éric Rousseau croit que la perte des 3 vétérans (Lanctot, Bérubé et Desjardins) va faire mal, mais il considère que la banque de jeunes joueurs avec du potentiel est très élevé dans la région des Basques : «C’est certain que nous allons être très jeunes, mais nous ne parlons pas de reconstruction. Nous avons un excellent noyau de joueur encore cette année et les jeunes comme Saucier, Dubé, Laforest et Morin ont une certaine expérience au niveau Sénior.

Avec des valeurs sûres comme Jimmy Durette, Simon Rousseau, Dave Voyer, Guillaume Bérubé et Maxime St-Gelais, le club sera très compétitif. Nous tenons à remercier les joueurs qui prennent leur retraite pour les belles années données à cette équipe et un succès dans leur vie future.»

De plus, le camp d’entraînement de l’équipe débutera dans 2 semaines alors que l’horaire du camp final sortira dans les prochains jours. L’équipe a invité plusieurs joueurs de catégorie Midget, Junior et Senior dans l’objectif de donner de l’expérience aux jeunes joueurs de la région et de préparer la relève.

Le play-ball officiel du CMB se fera le dimanche 21 mai à compter de 14 h au Stade Paul-Émile Dubé de Trois-Pistoles alors que les Braves du Témiscouata seront les visiteurs.