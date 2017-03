Les Vaillants ramènent six médailles de Sherbrooke

Douze athlètes et deux entraîneurs du club d’athlétisme Les Vaillants étaient en Estrie ce weekend, dans le cadre des championnats provinciaux en salle des catégories benjamine, cadette et junior. Les représentants du Témiscouata sont revenus du stade du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, avec six médailles et près de 20 records personnels améliorés.

Chez les garçons, Dominic Lahey de Saint-Marc-du-Lac-Long, qui prenait part à sa première compétition nationale, a obtenu sa meilleure performance au lancer du poids 3kg où, grâce à une marque personnelle, il a remporté la médaille d’argent.

Dix athlètes de la catégorie cadette étaient au rendez-vous. Chez les filles, Vanessa Ayers a remporté les deux épreuves dans lesquelles elle était inscrite. La lanceuse de Rivière-Bleue a réalisé un record personnel au marteau 12lbs, avant de triompher au poids 3kg.

Chez les garçons, Pier-Olivier Lebrun a encore connu une belle fin de semaine. L’athlète de Saint-Eusèbe a terminé 5e au 300m et 4e en longueur. De plus, il est monté sur la troisième marche du podium à deux occasions : au triple-saut et au 60m haies. Éloi Rousseau de Pohénégamook a encore une fois été le roi de la hauteur. Il a également récolté une 5e position au 60m haies et une 12e en longueur, avec à chaque occasion, sa meilleure performance de la saison.

Les autres athlètes présents sont : Alexia Lavoie, Audrey Caron, Rosalie Larochelle, Vicky Plourde, Marylie Plourde, Nick Charest, Xavier Cloutier, et Alexis Fournier.