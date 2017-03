Une belle finale pour l’Est-du-Québec

La 52e Finale des Jeux du Québec à Alma est terminée, et les représentants de l’Est-du-Québec ont quitté le 4 mars pour retourner dans la région. Avec neuf médailles, une bannière d’esprit sportif et plusieurs très belles performances, les porte‑couleurs de la région se sont démarqués de multiples façons tout au long de l’événement.

Les athlètes de l'Est-du-Québec ont quitté Alma avec trois médailles d'or, deux d'argent et quatre de bronze. L'or a été remporté par l'équipe masculine d'escrime, Marie-Pier Veilleux de Rivière-du-Loup en nage synchronisée et Élise Pitre en boxe olympique. Hendrik Kreysch de Rimouski en escrime et Magalie Dunn de Gaspé en boxe olympique ont été médaillés d'argent. Le bronze a été remis à Jasmin Bélanger de La Pocatière et Laurence Paradic de Rivière-du-Loup en judo, Jade Michaud de Saint-Fabien en tennis de table et Florence Tremblay de Rimouski en nage synchronisée. L’Est-du-Québec a également obtenu une bannière d’esprit sportif méritée par l’équipe de tennis de table.

«Il est certain, lorsque l’on regarde le tableau des médailles ainsi que le classement des régions, que cela ne correspond pas tout à fait à nos objectifs initiaux. Cependant, les athlètes ont tout donné pour offrir leurs meilleures performances, et plusieurs ont terminé au pied du podium, notamment en gymnastique, en taekwondo et en judo. Nous avons aussi terminé parmi les 10 premiers à de nombreuses reprises, entre autres en patinage de vitesse, en ski de fond et en patinage artistique et en badminton. Je voudrais aussi souligner la bannière d’esprit sportif remportée en tennis de table, parce que ça me rend toujours fière de voir que l’on se démarque par notre enthousiasme et notre attitude», affirme la chef de délégation de l’Est-du-Québec, Josée Longchamps.

Celle-ci songe déjà à la préparation des prochaines cohortes d’athlètes de la région. «Le défi est intéressant en vue des Jeux à Rivière-du-Loup en 2021. L’Unité régionale de loisir et de sport (URLS) du Bas-St-Laurent sera en soutien à nos associations régionales afin que nous puissions avoir des équipes complètes», explique-t-elle.

Par ailleurs, outre les résultats, la chef de délégation est convaincue qu’il s’agit d’une expérience enrichissante pour tous les athlètes sur plusieurs plans, notamment puisqu’il s’agit du plus grand rassemblement multisports au Québec. «Au-delà des performances, les athlètes ont vécu une expérience unique en participant à la Finale des Jeux du Québec et ils en garderont, j’en suis certaine, des souvenirs inoubliables», souligne Josée Longchamps.

C’est Marie-Pier Veilleux, une athlète en nage synchronisée âgée de 15 ans, qui a porté le drapeau de la délégation de l’Est‑du‑Québec lors de cette importante cérémonie. La nageuse a été sélectionnée en 2014 et 2015 sur l’équipe du Québec 13-15 ans. Elle a été médaillée d’argent à la compétition nationale SYNC à l’été 2016, et elle est la championne dans l’épreuve solo intermédiaire au championnat québécois 2016. Marie-Pier en est à sa deuxième participation aux Jeux du Québec. Elle a terminé en 4e position lors des Jeux du Québec 2015 à Drummondville. À Alma, Marie-Pier a remporté la médaille d’or en solo chez les 17 ans et moins.

«Je visais vraiment un podium en venant à Alma, je ne voulais pas passer à côté comme il y a deux ans», souligne l’athlète qui s’est servie de sa 4e position en 2015 comme motivation pour décrocher une médaille à ces Jeux du Québec.