Victoire de Rivière-du-Loup 6 à 5 contre Trois-Rivières

La confiance semble être de retour chez les 3L de Rivière-du-Loup qui viennent de signer trois victoires consécutives, en fin de saison. Le 5 mars au Centre Premier Tech, les Louperivois l'ont emporté par la marque de 6 à 5 contre le Blizzard de Trois-Rivières devant 1123 spectateurs.

Les joueurs de l'entraineur-chef Simon Turcot ont été les premiers à s'inscrire au pointage en 1ère période. Tout d'abord, Olivier Daunais a ouvert la marque sur des passes de Deschatelets et Archambault. Maxime Villemaire en a fait autant en déjouant Gélinas avec son 9e filet de la saison.

Guillaume Decelles est le portier d'office chez les 3L.

Ce match a également marqué le retour de l'attaquant Mike Danton au sein de l'équipe des 3L de Rivière-du-Loup, après une blessure au poignet. Dès les premiers instants de la 2e période, Mike Danton a fait dévier le lancer de la pointe de Noreau et permet aux 3L de mener par 3 buts. Bien qu'exclu des séries éliminatoires, le Blizzard n'avait pas l'intention de jouer les touristes à Rivière-du-Loup. Ils ont par la suite inscrit 3 buts sans riposte pour niveler la marque. Rubin, Houde-Caron et St-Denis sont les buteurs. Mais les 3L n'ont pas dit leur dernier mot, la recrue Guillaume Gélinas a marqué son premier but dans la LNAH. Puis, Marc-Olivier D'Amour a déjoué le gardien Trifluvien.

Lors du dernier engagement, D'Amour a accentué l'avance des siens en récupérant une rondelle libre dans l'enclave. Le Blizzard a ensuite marqué deux fois et tenté une remontée, mais trop peu trop tard, le match s'est terminé en faveur des 3L.



Les 3 étoiles de la rencontre sont :



1) Marc-Olivier D'Amour

2) Mike Danton

3) Maxime Boisclair



Les 3L affronteront les Éperviers de Sorel-Tracy lors du premier tour des éliminatoires. La première rencontre à domicile aura lieu samedi prochain.