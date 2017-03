Cinq Loupiots aux Jeux du Québec

Du 24 au 28 février, cinq patineurs de vitesse courte piste de Rivière-du-Loup, on eu la chance de vivre les jeux du Québec à Alma. Malheureusement, plusieurs chutes en qualification ont enlevé plusieurs espoirs des patineurs.

Chez les 11-12 ans, Étienne Pelletier a bien fait au 1000m et 400 m avec une 6e et 9e position. Clara Boucher a obtenu une 5e position au 1500m. Chez les 13-14 ans, Magalie Dumont a terminé 7e au 1000m et 9e au 1500m. Antoine Ouellet a terminé 7e au 400m et 14e au 1000m et Clément Cauchon 20e au 400m. Pour les relais les garçons ont déjoués les probabilités et ont obtenu la 10e place au classement et les filles ont terminé 13e.

Le niveau de compétition relevé a permis aux spectateurs de voir des courses électrisantes où la partisanerie des régions se faisait bien entendre.