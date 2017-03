Le bronze pour Laurence Paradis en judo

À la deuxième journée de ce second bloc des compétitions, la judoka louperivoise Laurence Paradis a remporté une médaille de bronze, la cinquième de la délégation à ces Jeux. Plusieurs athlètes de l’Est-du-Québec ont réalisé de très belles performances, notamment en tennis de table et en nage synchronisée. À ce jour, l’Est-du-Québec a obtenu cinq médailles dont une d’or, une d’argent et 3 de bronze.

Laurence Paradis de Rivière-du-Loup a effectué un beau parcours qui s’est conclu par une place sur la troisième marche du podium chez les moins de 63 kg. Elle a tout d’abord remporté son premier combat par ippon contre son adversaire de Montréal. Elle a par la suite perdu en quart de finale face à la judoka du Sud-Ouest.

«Je ne sais pas ce qui est arrivé au deuxième combat, mais je voulais vraiment remonter le repêchage», mentionne l’athlète. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit alors qu’elle a successivement gagné par ippon ses combats contre les athlètes de l’Outaouais et de la Rive-Sud. Laurence a utilisé sa technique fétiche, harai-goshi, ce qui lui a permis de gagner son premier et son troisième combat.

Lors de la finale de bronze, elle faisait face à une athlète des Laurentides, et elle a remporté la victoire par ippon. À sa 6e année de pratique du judo, Laurence apprécie beaucoup sa première participation aux Jeux du Québec et ce, pour différentes raisons. «J’adore l’ambiance, les encouragements. Aux Jeux, c’est comme une famille, c’est vraiment le fun !», a-t-elle dit à sa sortie du podium. «C’est intéressant parce qu’il y a une belle variété d’adversaires, beaucoup de différentes techniques et façons de combattre», ajoute-t-elle.



Nage synchronisée

À nouveau aujourd’hui, des nageuses de la région ont réalisé de belles performances aux épreuves préliminaires de solo. Dans la catégorie des 15 ans et moins, Florence Tremblay de Rimouski occupe provisoirement le 3e rang au classement partiel avant les figures imposées. Chez les 17 ans et moins, la Louperivoise Marie-Pier Veilleux a obtenu une 2e place au classement partiel avant les figures imposées. Les résultats d’hier et d’aujourd’hui placent donc les nageuses de l’Est-du-Québec en bonne position pour la suite des compétitions.



Tennis de table

À l’épreuve individuelle, trois filles de la région se sont distinguées au cours de la journée. Tout d’abord, deux pongistes de Saint-Fabien se sont illustrées chez les 15 ans et moins. Camille Michaud et Laury Voyer ont respectivement terminé en 6e et 8e position. Chez les 17 ans et moins, Samantha Cloutier de Rimouski a réalisé de bonnes performances et a pris le 8e rang.

L’épreuve par équipe a également débuté aujourd’hui, et l’Est-du-Québec a gagné sa première rencontre du premier tour des préliminaires par la marque de 8 à 2 contre l’équipe de Chaudière-Appalaches.

Badminton

Les joueurs de badminton de l’Est-du-Québec ont bien débuté le tournoi par équipe avec une victoire de 4 à 3 contre les représentants de la Rive-Sud. Ils se sont par la suite inclinés contre l’équipe de Montréal. Les parties se poursuivront demain pour la suite des préliminaires de l’épreuve par équipe.



Ski alpin

En raison des conditions météorologiques, les compétitions de ski alpin prévues aujourd’hui ont dû être annulées au Mont-Lac-Vert. Par ailleurs, Ski Québec Alpin, le Comité organisateur de la 52e Finale des Jeux du Québec d’Alma – Hiver 2017 et SPORTSQUÉBEC ont pris la décision d’annuler les compétitions l’épreuve du super-G. Les compétitions en slalom géant auront lieu demain.