L’Est-du-Québec termine le premier bloc sur une bonne note

La 5e journée des compétitions marquait la mi-parcours de la 52e Finale des Jeux du Québec. Mardi après-midi, les 78 athlètes prenant part au deuxième bloc des compétitions sont arrivés à Alma afin de prendre le flambeau des 70 représentants de l’Est‑du‑Québec qui quittaient pour retourner dans la région.

Au terme des compétitions du premier bloc, l’Est-du-Québec affiche deux médailles à son tableau, soit une d’or et une d’argent. Les représentants de la région ont également réalisé de belles performances, terminant au pied du podium et parmi les dix premiers à de nombreuses reprises.



Escrime

Le porte-drapeau de la délégation de l’Est-du-Québec à la cérémonie d’ouverture a su répondre aux attentes en remportant deux médailles en autant d’épreuves à ces Jeux du Québec. Le Rimouskois Hendrik Kreysch a obtenu la médaille d’argent à l’épreuve individuelle à l’épée. Il s’est incliné en finale contre un athlète de l’Outaouais par un pointage de 4 à 15. Il a effectué un très beau combat, mais n’a pu imposer son rythme à l’adversaire.



Lors de la finale de l’épreuve par équipe à l’épée, Hendrik et son coéquipier Loïc Audet de Rimouski ont vaincu l’équipe de l’Outaouais, montant ainsi sur la plus haute marche du podium. Hendrik a bien débuté le combat en prenant les devants 5 à 2 avant de passer le flambeau à Loïc. Ce dernier a su utiliser sa grande portée à son avantage et attendre l’erreur de l’adversaire pour contre-attaquer. Il a effectué une très belle performance qui a donné une avance considérable à son partenaire. À son retour, Hendrik a fait face à l’athlète contre qui il a perdu en finale individuelle. Il s’est adapté et s’est montré plus patient. Il a terminé la partie avec une attaque surprise. L’Est-du-Québec a gagné 20 à 6 contre les représentants de l’Outaouais, procurant ainsi à la région sa première médaille d’or à la 52e Finale des Jeux du Québec.



Gymnastique

Le Rimouskois Justin Lepage a réalisé une solide performance au saut, passant à un dixième de causer la surprise et décrocher la médaille de bronze à cette épreuve. Cette 4e position a été acquise grâce à une excellente exécution du saut de mains avec vrille qui lui a valu un résultat de 11,9, la meilleure performance personnelle de Justin au saut.



Sur la glace

En patinage artistique, deux Rimouskoises se sont distinguées. Dans la catégorie pré-novice, Élodie Clavet a obtenu le 8e rang sur un total de 45 participantes. Pour sa part, Claudia Couture a pris la 7e position sur un total de 37 concurrentes dans la catégorie juvénile.



Du côté du patinage de vitesse, plusieurs athlètes de la région ont effectué de belles courses et se sont taillés des places pour des finales A et B. Clara Boucher de Rivière-du-Loup a terminé au 5e rang du 1 500 mètres avec un temps de 2 :56.43. Le Louperivois Étienne Pelletier a terminé au 6e rang au 1 000 mètres et au 9e rang au 400 mètres. Magalie Dumont de Saint-Antonin a également bien fait, obtenant respectivement la 7e et la 9e position au 1 000 mètres et au 1 500 mètres. Antoine Ouellet de L’Isle-Verte a obtenu la 7eposition au 500 mètres avec un chrono de 0 :47.53. Finalement, Sarah-Maude Cyr (Amqui) a pris la 10e place au 1 500 mètres ainsi que la 11e position au 500 mètres.



Ski de fond

Les athlètes ont dû effectuer leurs courses dans des conditions difficiles à plusieurs reprises au cours de cette Finale des Jeux du Québec, notamment en raison du verglas et du froid. Des fondeurs ont néanmoins réalisé des performances dignes de mention. La meilleure performance de la région revient à Noémie Thériault de Lac-au-Saumon qui a terminé au 7e rang sur 21 participantes au 2,5 km style libre et en 12eposition au 5 km de style classique. Rose-Marie Simard (Gaspé) a pour sa part pris la 17e place au 2,5 km de style libre. Au 7,5 km style classique, Olivier Deschênes de Rimouski a pris le 15e rang dans la catégorie des 14 ans et Antoine Beaudoin de Saint-Antonin a terminé en 16e position dans la catégorie des 13 ans. À l’épreuve du relais mixte sprint libre, Antoine Beaudoin et Noémie Thériault ont bien fait, terminant en 11eposition.



Bilan de mi-parcours

Le premier bloc des compétitions se conclut sur une bonne note pour l’Est-du-Québec à cette 52e Finale des Jeux du Québec à Alma. «Nous avons obtenu un peu moins de médailles que ce à quoi on s’attendait. Par contre, il ne faudrait pas que cela jette de l’ombre sur les superbes performances de plusieurs de nos athlètes», souligne la chef de délégation Josée Longchamps. «On est passés près de monter sur le podium à plusieurs occasions. Je ne peux passer sous silence les excellentes 4e positions d’Amélie Babin de New Richmond au taekwondo et du gymnaste rimouskois Justin Lepage qui a failli mettre la main sur une médaille au saut», ajoute-t-elle. Au classement par sport, le ski de fond a grimpé de quatre positions, ce qui constitue une belle performance. «Les entraîneurs et les athlètes ont fait un bon travail. Ce résultat démontre encore une fois la grande importance d’avoir une équipe complète dans les disciplines, car c’est ce qui nous permet d’amasser des points qui sont précieux pour le classement des régions», affirme Josée Longchamps.

Au terme du premier bloc de compétitions à la 52e Finale des Jeux du Québec, le classement par sport de l’Est-du-Québec est le suivant: