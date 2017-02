Une 4e position et deux médailles assurées pour la région

Les représentants de la région ont à nouveau offert de belles performances en cette troisième journée des compétitions à la 52e Finale des Jeux du Québec à Alma. La taekwondoïste Amélie Babin est passée près de décrocher une médaille, concluant son parcours avec une 4e position. Des escrimeurs ont assuré à l’Est-du-Québec une récolte de deux médailles en accédant à des finales qui auront lieu demain. D’autres athlètes se sont également distingués en patinage de vitesse, en patinage artistique et en ski de fond.



Taekwondo

Au terme d’un beau parcours aux Jeux du Québec, Amélie Babin de New Richmond s’est inclinée en demi-finale contre une athlète de la région des Laurentides qui était très active à l’attaque. Elle termine donc la compétition au pied du podium avec une 4e position. Malgré la déception d’avoir perdu son dernier combat, la privant ainsi d’une médaille, Amélie ressort satisfaite de son expérience aux Jeux du Québec. «J’ai vraiment aimé ça. C’est une belle expérience. C’est trippant! Tout est bien organisé», commente l’athlète. Étant surclassée, Amélie pourrait participer à la prochaine Finale des Jeux du Québec.



Escrime

Les escrimeurs de la région se sont distingués à l’épée. À l’épreuve individuelle, le porte-drapeau de l’Est-du-Québec à la cérémonie d’ouverture, le Rimouskois Hendrik Kreisch, a connu une ronde de qualifications parfaite avec 6 victoires en autant de combats. Par la suite, il a successivement vaincu ses adversaires de Lanaudière (15-6), Laval (15-14), Lanaudière (15-5) et de l’Outaouais (15-12). Il affrontera un escrimeur de l’Outaouais pour la grande finale demain. Maxence Tessier et Loïc Audet ont respectivement pris le 10e et le 13e rang à cette même épreuve. Par ailleurs, Hendrik sera également en action à la finale de l’épreuve par équipe, car son coéquipier Loïc Audet (Rimouski) et lui ont gagné contre les équipes des Laurentides, de la Rive-Sud et de Bourassa. Ils tenteront de monter sur la plus haute marche du podium demain face à l’équipe de l’Outaouais. Deux médailles sont donc assurées dans cette discipline, mais il faudra attendre les épreuves de demain pour en connaître la couleur.



Une rencontre inspirante avec un olympien

Des athlètes de gymnastique, trampoline, taekwondo et escrime de la région ont eu la chance de rencontrer l'olympien Philippe Beaudry. Ayant participé aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 et de Londres en 2012 en escrime, et ayant pratiqué ce sport pendant 15 ans, il a livré un témoignage inspirant aux représentants de la région. Les athlètes étaient très attentifs et en ont profité pour lui poser plusieurs questions.



Patinage artistique

La Rimouskoise Claudia Couture a réalisé la meilleure performance de la région grâce à un pointage de 27.67 dans la catégorie juvénile. Claudia a réussi son double axel et a été très expressive, terminant au 7e rang sur un total de 37 participantes.



Patinage de vitesse

Antoine Ouellet de L’Isle-Verte a obtenu une place en finale B au 500 mètres. Il a pris la 7e position avec un chrono de 0 :47.53. D’autres patineurs de la région ont également offert de belles performances, notamment Sarah-Maude Cyr (Amqui) qui a terminé en 11e place au 500 mètres avec un temps de 0 :51.87 et Étienne Pelletier de Rivière-du-Loup qui a terminé au 9e rang au 400 mètres avec un chrono de 0 :41.68.



Ski de fond

Les épreuves de style classique avaient lieu aujourd’hui, et des fondeurs de la région ont connu de belles performances. Noémie Thériault de Lac-au-Saumon a terminé au 12e rang du 5 km avec un chrono de 20 :02.0. Olivier Deschênes de Rimouski dans la catégorie des 14 ans et Antoine Beaudoin de Saint-Antonin dans la catégorie des 13 ans ont pour leur part respectivement pris la 15e et la 16e position au 7,5 km.



Hockey féminin

Les joueuses de l'Est-du-Québec étaient en quête de leur première victoire à ces Jeux du Québec. Elles se sont néanmoins inclinées 3 à 4 en tirs de barrage au terme d'une partie chaudement disputée contre l'équipe de la Côte-Nord. En première période, Allyson Dubé (Saint-Cyprien) a marqué le premier but du match, alors qu'Ariane Cloutier (Gaspé) a obtenu une aide sur le jeu. La première période s’est terminée 1 à 0 en faveur de l'Est-du-Québec. Les représentantes de la Côte-Nord ont égalisé la marque, mais les porte-couleurs du jaune et bleu ont repris les devants 2 à 1 avec un but compté en échappée par Maude Durette (Mont-Joli) à trois secondes de la fin de la deuxième période. Les hockeyeuses de la région ont ensuite vu la Côte-Nord revenir de l'arrière. En troisième période, l’équipe de la Côte-Nord a marqué après seulement 34 secondes, prenant ainsi l’avance pour la première fois de la partie. Stacy Picard (Sainte-Hélène-de-Kamouraska) a compté un but avec l’aide de Maude Durette alors qu’il restait 8 minutes à la troisième période. La marque de 3 à 3 est demeurée intacte malgré la prolongation de cinq minutes à quatre contre quatre. C’est donc en tirs de barrage que la victoire a été acquise, grâce au 16e lancer des Nord-Côtières.



Information additionnelle

Tous les horaires et les résultats des compétitions sont disponibles sur le site Internet officiel de la délégation de l’Est-du-Québec au www.estduquebec.com. Nouvelles, photos, et autres renseignements sur la délégation régionale s’y trouvent aussi. Il est également possible de suivre l’Est-du-Québec sur Twitter, Instagram, YouTube, Facebook et le Snapchat de Chantal la Sandale, mascotte de la région (mot-clic #GOEDQ).