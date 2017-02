Encore une réussite pour le ballon sur glace au Témiscouata

Les 24, 25 et 26 février derniers avait lieu le tournoi de ballon sur glace organisé par le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata. Un total de 44 équipes étaient inscrites et s’affrontaient dans 9 catégories qui regroupaient des équipes mineures et adultes. Le tournoi était disputé dans les arénas du quartier Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac et de Dégelis.

Les équipes du BSG mineur du Témiscouata ont récolté trois premières places soit le Blitz Témis dans le U-15 masculin, le Blitz Témis 1 dans le U-12 masculin et les T-Miss en U-12 féminin. De plus, 29 élèves du programme sportif de ballon sur glace de l’École secondaire de Cabano ont participé à ce tournoi.

La présence de l’entreprise D-Gel, spécialisée dans la vente d’équipement de ballon sur glace et commanditaire majeur du tournoi, a été appréciée de la part des spectateurs qui ont été plus de 1200 à assister aux rencontres.

«Toutes les finales ont été chaudement disputées et plusieurs matchs se sont décidés en prolongation. Le tournoi sera assurément de retour l’an prochain. Par ailleurs, ce tournoi n’aurait pu avoir lieu sans l’appui de notre équipe de plus de 50 bénévoles et je tiens à les remercier sincèrement», a conclu le président du BSG mineur du Témiscouata, Alain Dugas.