Une soirée fructueuse pour les 3L

Les 3L de Rivière-du-Loup ont confirmé leur place en série éliminatoire de la Ligue nord-américaine de hockey en battant le COOL-FM, samedi soir, lors d'un match chaudement disputé. Il s'agissait d'ailleurs d'une première victoire de l'équipe face à la formation beauceronne cette saison.

Alors qu'aucune équipe n'avait réussi à marquer lors des 20 premières minutes de jeu la veille, les 3L se sont inscrits au pointage très tôt grâce au but de Simon Danis Pépin (8e) réalisé avec seulement 23 secondes d’écoulées au cadran. Bryce Swan a ensuite récupéré une rondelle libre dans l'enclave et a doublé l'avance des siens moins de 7 minutes plus tard. Tommy Veilleux réduira l'écart à un but. Les Louperivois distribuent plusieurs bonnes mises en échec dans cette période qui semble déranger les Beaucerons.

Au 2e engagement, Marc-Olivier D'amour s'est amené en deux contre un avec Tourigny et a marqué d'un tir précis dans le haut de la lucarne. Ce but marqué en désavantage numérique a doublé l'avance des Louperivois. L'ancien des 3L, Patrick Lapostolle, a ensuite ramené l'écart à un but. C’était ainsi 3-2 après 2 périodes.

Au dernier vingt, Bryce Swan et Sylvain Deschatelets ont déjoué le gardien Pierre-Olivier Pelletier pour confirmer la victoire des 3L.

Loïc Lacasse aura connu un fort match devant la cage louperivoise, repoussant 42 des 44 lancers dirigés vers lui, ce qui lui permet de mériter sa première victoire dans l'uniforme des 3L cette saison.

Les 3L se dirigeront vers Laval le vendredi 3 mars prochain pour ensuite revenir à la maison samedi 4 mars 19 h 30 au centre Premier Tech face à Trois-Rivières. Vous pouvez acheter vos billets en prévente dès maintenant dans les 4 Petro-Canada super relais de Rivière-du-Loup et celui de La Pocatière. Il s'agira d'ailleurs du dernier match de saison régulière pour les 3L.