Ballon sur glace : 40 équipes sont attendues au Témiscouata aujourd'hui

Lors de la fin de semaine des 24, 25 et 26 février prochains aura lieu le plus gros tournoi de ballon sur glace de l’Est du Canada. En effet, le tournoi interprovincial de ballon sur glace du Témiscouata n’a cessé de croître au fil des ans et il est devenu un incontournable pour les adeptes de cette discipline.

Un total de 40 équipes sont inscrites à ce tournoi. Les joueurs proviendront de trois provinces, soit la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et le Québec. Les spectateurs pourront assister à un total de 80 parties lors des 3 jours que dure l’évènement.

Les différentes rencontres se dérouleront dans l’aréna de Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Notre-Dame-du-Lac, du vendredi 18 h 45 jusqu’au dimanche 18 h et dans celui de Dégelis du samedi 8 h jusqu’au dimanche 14 h.

Plusieurs équipes de la région rivaliseront ainsi d’adresse dans les 9 catégories que compte le tournoi et qui regroupe des équipes mineures et adultes. Les différentes équipes du Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata seront également en action lors de ce tournoi, notamment l’équipe T-Miss U-19 et le Blitz U-19 qui participeront au Championnat canadien juvénile à Estevan en Saskatchewan dans quelques semaines.

D’ailleurs, il sera possible de voir à l’œuvre l’équipe du Blitz du Témiscouata dans la catégorie U-19 élite, dans un match où la mise en échec sera permise le samedi 25 février à 12 h 30 à l’aréna du quartier de Notre-Dame-du-Lac.