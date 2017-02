Sept Loupiots sélectionnés pour le championnat par catégorie d'âge

En fin de semaine dernière se déroulait la 4e tranche du circuit provincial de patinage de vitesse, à Lévis. Dix patineurs de Rivière du Loup participaient à cette compétition, dont 6 du Sport-études de l'École secondaire de Rivière du Loup.

Dans le groupe 1 masculin, notons les performances d'Édouard Dionne, William Monty et Élie Pelletier avec une 6e, 12e et 17e positions. Dans le groupe 2, Marc-Olivier Charest et Vincent Viel ont terminé en 4e et 6e positions. Dans le groupe 3, Olivier Lortie s'est mérité la médaille de bronze, tandis que Yanni Morin a terminé au pied du podium en jouant de malchance en brisant ses lames lors du 500m.

Du coté féminin, notons les performances dans le groupe 1 de Magalie Dumont et de Léanne Bernier qui ont terminé respectivement en 10e et 15e position. Dans le groupe 2, Amanda Tremblay s'est méritée la médaille d'or.

Les patineurs avaient des buts différents selon leur catégorie d'âge. Certains devaient terminer parmi les 6 meilleurs de leur catégorie d'âge, d'autres devaient améliorer le cumulatif de leurs temps au 500m, 1000m et au deux 1500m. En plus de 2 médaillés, la plupart sont revenus avec le sentiment du devoir accompli.

Élie Pelletier, Marc-Olivier Charest et Magalie Dumont participeront au Championnat provincial par catégorie d'âge qui aura lieu à Rivière-du-Loup les 11 et 12 mars prochain, ainsi que Étienne Pelletier, Antoine Ouellet, Clara Boucher et Britanie Cauchon provenant de catégories plus jeunes.