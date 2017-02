Performances remarquables des patineuses de Rivière-du-Loup à domicile

Le club de patinage artistique Les Arabesques de Rivière-du-Loup accueillait la Journée Donald-Chiasson le 18 février dernier et les patineuses de Rivière-du-Loup et de Saint-Hubert ont été nombreuses à se démarquer lors de l’événement.

Dans la catégorie Étape 2, Sophie Ouellet, Noémie Bérubé et Victoria Dubillard se sont mérité un ruban argent et Lyvia Murray un ruban bronze. En Étape 3, Élodie Castonguay et Océane Kirouak ont obtenu un ruban argent, Laury Kirouak un ruban bronze. Dans la catégorie Étape 4, Alexandra Boutot remporte un ruban argent, Justine Michaud bronze et Chloé Castonguay, un mérite. Chez les Étapes 5, Sarah Lepage repart avec un ruban or et Maude Malenfant un ruban bronze.

STAR

Chez les Star 1, Mélodie Gagnon a obtenu un ruban argent, chez les Star 2 Tania Lebel et Évelyne Thériault rapportent un ruban argent, Lily-Rose Pelletier, Maélie Lebel, Florence Blier et Roxanne Pelletier un ruban bronze et Marianne Rioux, un mérite. En Star 3, Jana Doré repart avec un ruban bronze.

Chez les Star 4 moins de 10 ans, Florence Allard a pris le premier rang pour remporter une médaille d’or et Élyse Charest a pris le sixième rang chez les Star 4 moins de 13 ans.

SAINT-HUBERT

Des représentantes du club de Saint-Hubert, affilié à celui de Rivière-du-Loup, ont aussi obtenu d’excellents résultats. En Étape 3, Frédérique Dumas remporte un ruban argent, en Étape 4 Maude Gosselin-Caron rapporte un ruban argent et Kellyan Thériault un ruban bronze. Dans la catégorie Étape 5, Mindy Plourde mérite un ruban or, Maïna Dumas un ruban argent.

En Star 1, Alexia Thériault ramène un ruban bronze, en Star 2 Daphné Leblond un ruban argent et Ève Rioux un ruban bronze. En Star 3, Alycia Leblond a obtenu un ruban argent.

Sur la première photo, du club de Rivière-du-Loup, devant : Mélodie Gagnon, Sophie Ouellet, Maélie Lebel, Noémie Bérubé, Victoria Dubillard , Lily-Rose Pelletier, Élodie Castonguay. Derrière : Florence Allard, Maude Malenfant, Chloé Castonguay, Justine Michaud, Marianne Rioux, Roxanne Pelletier, Florence Blier, Tania Lebel, Jana Doré, Evelyne Thériault. Absentes : Alexandra Boutot, Lyvia Bérubé, Océane et Laury Kirouak, Sarah Lepage et Élyse Charest.

Sur la deuxième photo, du club de Saint-Hubert, devant : Kellyann Thériault, Mindy Plourde, Maïna Dumas, Frédérique Dumas. Derrière. Alexia Thériault, Alycia Leblond, Daphné Leblond, Ève Rioux et Maude Gosselin-Caron.