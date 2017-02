Les Albatros éliminés à Jonquière

Le parcours des Albatros du Collège Notre-Dame en séries éliminatoires est terminé. La formation louperivoise a été éliminée, ce mardi 21 février, lors du 4e match l'opposant aux Élites de Jonquière. Ils se sont inclinés 2 à 1 en prolongation.

C’est la 3e fois en quatre opportunités dans cette série huitième de finale qu’une période ultime était nécessaire pour départager les deux formations. Au terme de cette série, Rivière-du-Loup n’aura finalement remporté qu’un seul match, le 2e, également par la marque de 2 à 1.

«Nous avons commencé la série sur les talons et cela a été difficile à rattraper dans une série aussi courte (…) Il faut donner le crédit à Jonquière. Ils ont été courageux, disciplinés et ont travaillé excessivement fort», a commenté l’entraineur louperivois Christian Caron.

Les Élites, l’une des équipes les plus coriaces depuis le congé des Fêtes, s’étaient donné une belle option sur ce duel dès le 1er match à Rivière-du-Loup, rencontre qu’ils avaient gagné 3 à 2. Cette victoire leur permettait de pouvoir terminer le débat devant leurs partisans au Foyer des Loisirs et c’est ce qu’ils ont finalement réussi à faire.

Lors des quatre matchs disputés, l’équipe de Jonquière a toujours été la première à marquer le(s) premier(s) but(s), poussant ainsi les oiseaux à jouer du hockey de rattrapage et à démontrer beaucoup de caractère. Au final, les Élites auront été certainement plus opportunistes.

Notons enfin que les gardiens de but, Zachary Émond et Christian Cournoyer, ont démontré leur talent dans cette série et ils ont aussi l’une des raisons qui expliquent les matchs chaudement disputés. Émond a gardé une moyenne de buts alloués intéressante de 1,79 et un pourcentage d’efficacité de 0,944.

De son côté, Cournoyé a brillé en affichant 0,959 (%) et 1,34 (moy.). Il a repoussé 152 tirs en quatre matchs. C’est sans compter les dizaines de tirs bloqués par les joueurs eux-mêmes. «Dans ma tête et celle de tous ceux qui ont assisté aux matchs, il est le joueur de cette série. Il a été très bon», a ajouté le pilote louperivois.

Les Albatros sont donc maintenant en congé pour plus d’un mois. Leur prochain match aurait lieu, en route vers la Coupe Dodge, le 2 avril.