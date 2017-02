Séries : le CIEL-FM tire de l’arrière 2 à 0

Le CIEL-FM de Trois-Pistoles a connu une 1ère fin de semaine difficile, dans le cadre de sa série contre le Giovannina de Sainte-Marie. La formation pistoloise s’est inclinée 5-1 et 7-3 et elle se retrouve désormais à un revers de l’élimination.

La jeunesse et le manque d’expérience chez le CIEL-FM semblent ainsi ressortir en séries éliminatoires. La formation de Trois-Pistoles n’était pas aussi coordonnée que Sainte-Marie sur la glace lors des deux affrontements de ce weekend. Le Giovannina avait un rythme de jeu rapide auquel Trois-Pistoles a eu de la difficulté à répondre en leur laissant des chances marquer.

Du côté individuel, notons que David Noreau-Cyr, Alexandre Belzile, Éric Caron et Samuel Charron ont été les marqueurs du CIEL-FM lors des deux matchs. Le gardien de but Denis Bérubé a respectivement effectué 35 et 14 arrêts.

Malgré ces deux défaites, le CIEL-FM entend se battre jusqu’à la fin et se présentera avec intensité le 24 février, à Sainte-Marie. La série 3 de 5 les pousse maintenant au pied du mur.

CORRECTION

Notons enfin qu’une erreur s’est glissée dans notre texte de la semaine dernière. Le meilleur pointeur du CIEL-FM de Trois-Pistoles durant la saison régulière a bien été Raphaël Santerre (14 buts, 12 aides) et non Raphaël Bastille, comme il était indiqué.