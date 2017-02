Victoire de 4 à 1 pour les 3L

Après quatre défaites consécutives, les 3L de Rivière-du-Loup ont enfin pu gouter à la victoire le 17 février contre les Éperviers de Sorel-Tracy au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup, par la marque de 4 à 1.

L'effort remarquable de Bryce Swan tout au long de la partie a permis à son équipe de mettre la main sur deux importants points au classement. Ce dernier a inscrit deux points en 3e période. «Il faut que les gars sortent de leur zone de confort. Bryce l'a fait à la perfection aujourd'hui et s'il continue comme ça, il va redevenir le joueur qu'il a déjà été. C'est juste bon pour l'équipe et pour lui», a commenté l'entraineur des 3L, Simon Turcot.

De son côté, Bryce Swan admet qu'il est soulagé d'avoir marqué deux points et souhaite ainsi relancer son équipe vers la victoire. «J'essaie d'être un exemple pour tout le monde, je suis un assistant-capitaine. D'après moi, si les autres leaders jouent de la bonne manière, les autres vont suivre», explique l'ailier droit. Marc-André Tourigny et Étienne Archambault se sont également inscrits au pointage lors de ce match.

L'emphase a été mise sur l'importance de jouer une partie de 60 minutes sans relâche, ce que les joueurs ont réussi à accomplir. Simon Turcot a brassé les cartes et a créé des flammèches avec de nouveaux trios. Il a accompagné Marc-Olivier D'Amour de Marc-André Tourigny et Étienne Archambault, une combinaison gagnante contre les Éperviers.

La solidité de Guillaume Decelles devant les buts a également été remarquée par ses coéquipers. «Les gars ont serré le jeu. Les tirs provenaient plus de l'extérieur que de l'enclave, ça parait. Je me sentais confiance et je me suis concentré rondelle par rondelle», a souligné le cerbère.

Sorel-Tracy a dirigé 28 tirs vers le but, contre 37 pour les 3L. La prochaine rencontre aura lieu contre L'Assurancia de Thetford Mines à 19 h 30 le 18 février. Les Louperivois tenteront d'acquérir une deuxième victoire consécutive.