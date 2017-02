Le KRTB sera représenté par 35 athlètes aux Jeux du Québec

La région de l’Est-du-Québec sera représentée par une délégation de 148 athlètes lors de la 52e Finale des Jeux du Québec qui se tiendra du 24 février au 4 mars à Alma. De ce nombre, 35 proviennent du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques (KRTB).

La région de l’Est sera représentée dans 16 disciplines réparties sur deux blocs de compétition. Au premier bloc, les athlètes de l’Est-du-Québec compétitionneront en escrime, gymnastique, hockey féminin, patinage artistique, patinage de vitesse, ski de fond, taekwondo et trampoline. Lors du deuxième bloc, ce sera au tour des athlètes en badminton, boxe olympique, haltérophilie, hockey masculin, judo, nage synchronisée, ski alpin et tennis de table de défendre nos couleurs. La région n’est pas représentée en plongeon, boccia, ringuette et curling.

ENCADREMENT

Pour bien encadrer cette délégation aux plans technique et humain, l’URLS du Bas-Saint- Laurent a mis sur pied une mission de 12 personnes à laquelle se greffera une équipe de 39 entraineurs et accompagnateurs.

NOUS JOINDRE

La Centrale administrative, située au Cégep d’Alma, regroupera sous un même toit le comité organisateur, SPORTSQUÉBEC et les 19 missions régionales. Celle de l’Est-du-Québec pourra être jointe durant les Jeux par téléphone au 418 669-6000 poste 8043 ou par courrier électronique à communication@estduquebec.com.

POUR SUIVRE LA DÉLÉGATION

La région de l’Est-du-Québec sera très active sur les médias sociaux et via son site Internet le www.estduquebec.com. Sur le site, il sera possible d’obtenir les résultats, les dernières nouvelles, des photos et d’envoyer des messages aux athlètes.

La région est présente sur différentes plateformes soit : Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et le Snapchat de Chantal. Le mot-clic utilisé pour les publications sur la région et les Jeux est le #GOEDQ.