Plus de 200 patineurs artistiques attendus à Rivière-du-Loup

Le Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup sera l’hôte, ce 18 février, de la compétition Journée Donald Chiasson – secteur ouest. Plus de 200 patineurs et patineuses artistiques de Rimouski jusqu’à La Pocatière, en passant par le Témiscouata seront présents.

Pour certains jeunes athlètes, ce sera une première expérience de compétition devant leurs proches et devant des juges. Ceux-ci se préparent depuis plusieurs mois en prévision de cet événement. La population est invitée à venir assister en grand nombre aux épreuves de la journée, qui se feront en solo ou en équipe. Le tout débute à 8h00 le matin jusqu’à 20h30 le soir.

Une cinquantaine de bénévoles, spécialistes de données et juges verront au bon fonctionnement de la compétition. Le club de patinage artistique Les Arabesques de Rivière-du-Loup désire remercier plusieurs entreprises et organisations qui ont accepté d’aider au déroulement de l’événement : Ville de Rivière-du-Loup, McDonald’s, La Zone Sportive, Animation de l’Est, Traiteur Rina Fraser, Buro Plus, Gravure et trophées des vainqueurs, Érablière D.N Bélanger, Domaine Acer d’Auclair, Provigo Viel Mailloux, Pharmaprix, Le Vrac, Le Sentier Fleuri, Aux Jo-ly Ballons, Fromagerie des Basques. Merci aussi au club de hockey sénior les 3L de Rivière-du-Loup, Hockey Rivière-du-Loup et l’Hôtel Universel.